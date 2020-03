Oisterwijkse horecastraat bijna uitgestorven door coronavirus: 'In 35 jaar nog nooit zoiets gezien'

Voor Gijs Verkuijl van restaurant Vuur & Vlam is het helemaal een vervelende situatie. "Ik heb net mijn zaak voor tienduizenden euro's laten verbouwen. Dat geld hebben we zelf bij elkaar gespaard, maar mijn buffer is nu op. Dus dit coronavirus komt heel ongelegen."

Bij De Swaen even verderop kunnen ze zo'n extreem rustige periode als nu wel wat langer volhouden, vertelt uitbater Frank Knaapen. "We hebben wat vet op de botten, maar dit moet natuurlijk niet te lang gaan duren." Net als bijna alle restauranthouders heeft ook hij behoorlijk wat annuleringen binnengekregen.

Frans Knaapen in zijn restaurant De Swaen.

"Mensen van buiten Brabant zeggen allemaal af, ze durven het niet aan. Normaal gesproken is het echt vol hier op vrijdagavond", vertelt Knaapen. Zijn collega Verkuijl zegt dat het niet aan de voorzorgsmaatregelen ligt. "We zijn altijd al hygiënisch in de horeca. Alle maatregelen zijn leuk, maar als de mensen niet komen dan houdt het op."

Zorgen

"Ik heb duizenden euro's aan vaste lasten, maar ik weet nu al dat ik de lasten van deze maand niet van de omzet zal kunnen betalen", vertelt de eigenaar van Vuur & Vlam. Het risico van ondernemen beseft Verkuijl zich, maar toch is het pijnlijk als er geen 'salaris' voor hemzelf overblijft als hij alles betaald heeft.

Ook Knaapen realiseert zich dat er collega's van hem in de problemen gaan komen. "Neem alleen al een hotel hier verderop. Dat heeft vele annuleringen, dat is vergeleken met mij nog veel erger." Alles staat of valt met de duur van alle strenge maatregelen en hoe lang het coronavirus nog huishoudt.

Jos Verkuijl in zijn net verbouwde restaurant Vuur & Vlam in Oisterwijk.

Verkuijl maakt deel uit van het Oisterwijkse afdelingsbestuur van Koninklijke Horeca Nederland. "Bij de vorige crises kregen we bergen vragen, nu niet. Dat komt omdat het zo onwerkelijk en ook zo onvoorspelbaar is. De zorgen zijn groot, maar je kunt eigenlijk vrij weinig doen." Hij pleit dan ook voor hulp vanuit de overheid of via leveranciers omdat er anders veel horecazaken in het land dreigen om te vallen.

Vaste klanten

De twee horeca-ondernemers uit Oisterwijk moeten het nu vooral van hun vaste klanten hebben. "Je mag rustig zeggen dat iedereen die er nu zit, hier regelmatig komt. Het zijn voornamelijk mensen die ik niet van naam ken die afgezegd hebben de afgelopen dagen", zegt Verkuijlen.

De mensen die nu op de terrasjes en in de restaurants zitten, proberen vooral door te gaan met hun leven zoals ze dat normaal doen. "Zolang de overheid zegt dat het kan, moeten we gewoon 'normaal doen' en de horeca helpen door daar te eten", vertelt Dafne terwijl ze met haar vriendinnen bij eetcafé De Tijd aan een wijntje zit.

Dafne (rechts) gaat gewoon nog uit eten en een drankje doen zolang ze gezond is.

Controleren

Een vader en zijn gezin zijn iets bezorgder. "Het is lastig, want gaat elk restaurant streng op die maximaal honderd mensen in een ruimte letten?" Zijn zoontje vertelt dat hij twijfelt of hij nog uit eten durft. "Als mensen hoesten en het zit heel vol, dan zou ik het overslaan."

"Wij hebben van te voren gebeld of dit restaurant open was, daar twijfelde ik over", vertelt een andere vader. Hij heeft met zijn gezin wat te vieren en ze durven het wel aan. "We komen uit Brabant, dus ik maak mij geen zorgen en we gaan een leuke avond hebben." Maar hij is één van de uitzonderingen, blijkt uit de vele lege tafels in het centrum van Oisterwijk.

Toch beseft iedereen dat bij strengere maatregelen een sluiting van de horeca zeer reëel is. "Dat zien we dan wel weer, het is koffiedik kijken op dit moment", zegt Verkuijl. Hij kreeg naast de vele annuleringen ook de nodige telefoontjes met de vraag of zijn restaurant open was. "Zolang het kan, zijn en blijven wij gewoon open."