Overval Aldi Breda: drietal opgepakt in Tilburg na achtervolging, een verdachte is 13 jaar oud

De daders hadden een vuurwapen of nepvuurwapen bij zich. Daarmee bedreigden ze een werknemer achter de kassa. Daarna gingen ze er met geld vandoor.

Korte achtervolging

Een getuige was zo slim het kenteken van de vluchtauto te noteren. Na een korte achtervolging kon die in de wijk Jeruzalem in Tilburg tot stoppen worden gedwongen.

De vluchtauto die in Tilburg werd aangetroffen. (Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision Mediaprodukties)

Drie verdachten zijn aangehouden. Zij zijn 13, 17 en 23 jaar oud en komen uit Tilburg. Eén van de verdachten had het gestolen geld bij zich.

Een vierde verdachte wist te ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikoper.

Meer Aldi's overvallen

Eerder deze maand werd een Aldi in Oss, in Udenhout en in Helvoirt overvallen en vorige maand waren supermarkten van deze keten in Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg de pineut. In alle gevallen ding het toen om jonge daders.

Het is niet duidelijk waarom overvallers Aldi’s rond Tilburg uitkiezen als doelwit. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de overvallen, liet ze eerder weten, maar wilde geen verdere mededelingen doen.

