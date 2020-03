Overval op Aldi in Breda: drietal opgepakt in Tilburg na achtervolging, vierde verdachte spoorloos

Opnieuw is er in Brabant een supermarkt van de Aldi overvallen. De vestiging aan de Allerheiligenweg in Breda werd zaterdagavond rond half acht overvallen toen de winkel nog open was. Na een korte achtervolging zijn drie mannen in Tilburg aangehouden. Naar een vierde man wordt nog gezocht.

Er zijn geen gewonden gevallen bij de overval. De daders hadden een vuurwapen of nepvuurwapen bij.

De klanten hebben volgens een woordvoerder van de politie niets gemerkt. Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt bij de overval.

Korte achtervolging

De daders gingen ervandoor. Na een korte achtervolging werd de mogelijke vluchtauto in de wijk Jeruzalem in Tilburg staande gehouden.

Drie mannen zijn aangehouden, naar een vierde wordt gezocht. De politiehelikoper helpt hierbij.

Meer Aldi's overvallen

Eerder deze maand werd een Aldi in Oss, in Udenhout en in Helvoirt overvallen en vorige maand waren supermarkten van deze keten in Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg de pineut. In alle gevallen ding het toen om jonge daders.

Het is niet duidelijk waarom overvallers Aldi’s rond Tilburg uitkiezen als doelwit. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de overvallen, liet ze eerder weten, maar wilde geen verdere mededelingen doen.

