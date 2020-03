Scholen begrijpen besluit: 'Maar het doet pijn om kinderen te vertellen dat ze niet welkom zijn'

De bewindsman maakte zondagmiddag bekend dat van maandag tot en met 6 april alle scholen en de kinderopvang in ons land dichtgaan. Wel dienen de instellingen ruimte beschikbaar te stellen voor kinderen van mensen die in cruciale sectoren werken, zoals bij de gezondheidszorg, politie of brandweer.

Scholen wachtten met smart

Veel scholen in Brabant hadden al rekening gehouden met Slobs besluit. Diverse besturen hebben zondag nog koortsachtig overleg gevoerd om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op een beslissing vanuit Den Haag. Het was alleen wachten tot het moment dat die bekend zou worden gemaakt.

“Ik was best geschokt door de mededeling van de minister, al had ik er wel begrip voor. Maar het doet je onderwijshart wel pijn dat je tegen de kinderen moet zeggen dat ze in principe niet welkom zijn”, zo reageerde Peter de Baar, sinds 1 maart directeur van basisschool ’t Schrijverke in Goirle.

Hij vertelde verder dat zijn teamleden, als ze tenminste ‘symptoomvrij’ zijn, maandagochtend bij elkaar komen om de nieuwe situatie te bespreken. “De ouders kunnen er van op aan dat we onze kinderen goede zorg blijven bieden, dat we hun ontwikkeling in de gaten blijven houden.”

Benieuwd naar onderzoek

“Het tijdstip van de persconferentie, half zes op een zondagmiddag, is niet handig om alle collega’s en ouders daarna bijtijds te kunnen informeren over de gevolgen”, zegt Arnoud Wever, bestuurslid van PCPO, waaronder zeven basisscholen in onder meer Breda en Oosterhout vallen. “Maar de kinderen kunnen rekenen op opvang en onderwijs, want hiervoor zijn we op aarde."

Hij vraagt zich wel af of het digitale onderwijssysteem het wel aankan wanneer kinderen van ongeveer zevenduizend basisscholen hiermee tegelijk aan de slag gaan. "Bovendien ben ik benieuwd naar het onderzoek naar de besmettingsrisico’s onder jongeren. Het is niet voor niets dat zwangere collega’s van mij zich zorgen maken.”

'Niet nog meer risico's'

René Tromp heeft een soortgelijke reactie. De bestuurder van De Halm in Almkerk is blij met de bekendmaking door Slob, maar hij vraagt ouders ook om twee dagen respijt en de kinderen maandag en dinsdag zoveel mogelijk thuis te houden.

Woensdag hoopt hij hen te kunnen laten weten hoe de opvang en het onderwijs er de komende drie weken uit gaan zien. “De onrust nam steeds verder toe op school. We zaten op niet nog meer risico’s te wachten. Nu is het zaak de rust te bewaren. We zijn een christelijke school en hebben ook in deze periode hoop en vertrouwen in onze God.”

'Op zoek naar nieuwe regelmaat'

Voor de landelijke Aloysius Stichting, met onder meer scholen in Eindhoven en Helmond, is er een extra handicap, zo vertelt Hans Kelderman. Hij is voorzitter van het college van bestuur van deze landelijke koepelorganisatie met vijftig scholen voor speciaal onderwijs. Juist kinderen op zulke scholen hebben behoefte aan duidelijkheid en vastigheid. “We moeten op zoek naar een nieuwe regelmaat”, aldus Kelderman.

Het besluit van Slob had hij verwacht en noemt hij goed en uitvoerbaar als daarbij kan worden samengewerkt met gemeenten en jeugdzorginstanties. Ouders, medewerkers en bestuursleden worden zondagavond nog geïnformeerd over de gevolgen. “Alles wordt gericht op de ontwikkeling van een duurzame structuur waarbinnen onderwijs kan worden gegeven”, aldus Kelderman.

OMO volgt Slob

Een woordvoerster van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) laat weten dat deze grootste organisatie voor middelbaar onderwijs in Brabant gehoor gaat geven aan de wens van Slob. "Er wordt al rekening gehouden met onderwijs op afstand en leerlingen die in de eindexamenklassen zitten, zullen voorrang krijgen, al moet nog worden bepaald hoe dit eruit moet gaan zien." De aangesloten scholen zal dit ook worden gemeld. Verder meldt de woordvoerster dat er maandag nog overleg is met de besturen van de andere scholen voor middelbaar onderwijs in onze provincie.