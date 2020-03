Komen de muren op je af? Ga gerust de natuur in, maar volg deze tips en regels

Hele dagen aan een stuk binnen zitten, is niet altijd even leuk. Zoek daarom vooral de natuur op, maar houd je dan wel aan de regels. Het broedseizoen is begonnen en dieren zijn dan een stukje kwetsbaarder.

De drukte in de natuurgebieden is ook boswachter Tim Rommens opgevallen. "Juist nu is het een mooie uitvalsbasis voor mensen", zegt hij. "Het zonnetje schijnt en mensen willen er even tussenuit."

Broedseizoen

Het broedseizoen is begonnen. Vogels gaan weer nestjes bouwen en andere dieren zoals reeën maken broedplaatsen. "Dit is de mooiste tijd van het jaar", vertelt boswachter Tim. Met deze tips en regels kun je ervoor zorgen dat zowel dier als mens een prettig voorjaar kan beleven.

Gun dieren ruimte en rust. Blijf op de paden en ga niet in de bossen struinen.

Honden moeten écht aan de lijn. Ook als er geen anderen in de buurt zijn.

Houd kinderen goed in de gaten.

Denk aan de richtlijnen en regels van het RIVM. Mijd andere mensen waar mogelijk.

Handhaving

Om de natuur te beschermen is er de komende tijd extra toezicht in natuurgebieden. Ziet een boswachter je hond loslopen, kost dat je zo'n 100 euro. "Zonde van het geld, zonde van de natuur", zegt Tim.

Boswachter Tim ziet ieder jaar beestjes het slachtoffer worden van bijvoorbeeld honden en kinderen. Die laten een geurspoor achter, waardoor moeders hun nest verlaten en de jonkies er dus alleen voor komen te staan. "Vaak redden ze het dan niet."

Ook zijn er ieder jaar reeënkalfjes die door honden zijn gebeten.

'Juichen natuurbezoek toe'

Voor boswachter Tim is dit de mooiste tijd van het jaar. Hij juicht het dan ook toe als mensen de natuur in trekken. "Het weer knapt op, mensen zijn eraan toe", legt hij uit. "De natuur is nu op z'n mooist, dus ga er lekker op uit! Maar gebruik je gezonde verstand."