Alex Schalk kon met zijn zwangere vrouw net voor de lockdown Zwitserland uit

Alex Schalk was weer net fit na een fractuur in zijn heup, maar hij zal nog even op zijn rentree moeten wachten. De 27-jarige voetballer uit Breda speelt sinds anderhalf jaar in de Zwitserse competitie bij Servette FC uit Genève. Maar Zwitserland grenst aan Italië dat zwaar getroffen is door het coronavirus en neemt harde maatregelen. “Ik zou eigenlijk tien dagen in quarantaine moeten.”

In Nederland wordt er in ieder geval tot en met 6 april niet gevoetbald, maar in Zwitserland hebben ze nóg hardere maatregelen getroffen. “De competitie hier ligt sowieso stil tot eind april”, zegt de oud-spits van onder meer NAC Breda en PSV.

“Het land gaat in lockdown lees ik net ook. Ze hebben de grenzen gesloten. Alleen mensen met een werkvergunning en Zwitsers zelf komen het land in. Ze wachten daar niet met beslissingen nemen. Naar mijn idee zijn ze in Zwitserland wat sneller dan Nederland als er knopen doorgehakt moeten worden.”

De president van mijn club wilde ons het liefst in thuisquarantaine houden.

Waar er in ons land tot op heden zo’n 1400 coronagevallen zijn geconstateerd, is dat aantal in Zwitserland fiks hoger (ruim 2300). “Maar toch merkte ik er niet heel veel van in het dagelijks leven”, zegt Schalk.

“Natuurlijk waren mensen wat alerter, droegen ze mondkapjes en gaven ze elkaar geen hand. Maar ik heb geen lege supermarkt of een leeg winkelschap toiletpapier gezien. Maar nu zul je het daar ook wel gaan merken door die lockdown, maar dat was vorige week nog niet zo.”

Naar de familie

Vorige week vrijdag werd besloten dat er in Zwitserland, net als in Nederland, niet meer getraind en gespeeld wordt. “De president van de club liet ons weten dat we tot maandag moesten wachten, maar hij wilde ons het liefst in thuisquarantaine houden voor de komende tien dagen”, zegt Schalk. “Maar ik zit met een zwangere vrouw hier en wilde graag even terug naar Nederland, naar de familie. Gelukkig gingen ze daar gisteren mee akkoord.”

En dus stapten Schalk en zijn vrouw direct in de auto terug naar Nederland. Net op tijd, voor de lockdown. Al moet Schalk zich volgende week dinsdag alweer melden bij zijn club. “Of ik dan Zwitserland nog wel in kom? Geen idee. Al is me wel verteld dat ik met mijn werkvergunning altijd binnen kan komen. Dus laten we daar dan maar van uitgaan.”

