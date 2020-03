‘Klap corona de wereld uit’ hoopt vanavond op minutenlang applaus voor zorgpersoneel: 'Gewoon doen!'

Een van de organisatoren is Hans Schuurmans uit Sint-Michielsgestel. Hij was afgelopen zaterdagavond in Spanje toen de bevolking om tien uur, vlak na de aankondiging van de lockdown, applaudisseerde voor medewerkers in de zorg. “Je had erbij moeten zijn”, zegt Schuurman vol bewondering. “Echt ie-de-reen begon een enorme herrie te maken. Ik heb zelden zoveel kippenvel gehad.”

Het idee voor een Nederlandse variant van ‘zoveel verbondenheid’ was meteen geboren. Schuurmans verstuurde zijn plan via WhatsApp en de rest wordt dinsdagavond hopelijk werkelijkheid. “Mijn appje ging heel snel viral. Ik merkte dat een andere actie van drie dames ook hard liep, dus heb ik meteen contact opgenomen. Toen hebben we de krachten gebundeld en de acties samengevoegd. Het is een duidelijk signaal en een gezamenlijk doel.”

De initiatiefnemers hopen dat iedereen zijn of haar applaus filmt en deelt via social media: “Film het en gooi het online met de hashtag #klapcoronadewerelduit zodat ook de harde werkers dit terug kunnen zien wanneer zij even tijd hebben."

"Samen sterk! Dinsdagavond om acht uur klapt heel Nederland drie minuten lang. Klap voor je deur, op het platdak, balkon, of achter je raam op een veilige plek. Gewoon doen!”, luidt het Facebookevenement.

Respect

Schuurmans’ drijfveer is eenvoudig. “Mijn zus werkt in de ouderenzorg en ik heb sowieso al heel veel respect voor de manier waarop zorgpersoneel zich met hart en ziel inzet. En nu al helemaal. Mijn actie is echt maar een hele kleine bijdrage. Laten we tonen dat we er voor elkaar zijn.”

