Golf aan coronapatiënten op Brabantse ic's verwacht: Amphia Ziekenhuis verplaatst patiënten

Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verwacht dat over een week 500 tot 1000 coronapatiënten op de intensive care liggen in Nederland. Vooral in onze provincie zullen veel nieuwe patiënten op de ic's terechtkomen.

Vijf patiënten van het Amphia zijn donderdag met een speciale ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Noord-Nederland. Het verplaatsen van de patiënten is een voorzorgsmaatregel, zo vertelt Bas Gerritse, cardio-anesthesioloog van het Bredase ziekenhuis, tegen Omroep Brabant. "Het is relatief vol en we willen hier genoeg bedden beschikbaar houden."

In deze video vertelt Bas Gerritse van het Amphia Ziekenhuis over de verplaatsing van de coronapatiënten.

De patiënten gaan nu naar ziekenhuizen in Noord-Nederland, omdat daar nog voldoende capaciteit is. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care gaf woensdag al aan dat werd voorgesorteerd op het verplaatsen van coronapatiënten. “Ik heb gisteravond een brief naar de andere ziekenhuizen gestuurd met de oproep om laagdrempelig patiënten uit Brabant over te nemen. Er zijn nog heel veel lege ic-bedden boven de rivieren”, zei Diederik Gommers toen.

Woensdagavond lagen 177 mensen op de ic's in Nederland. Er is een capaciteit van 1150 bedden; dat kan worden opgeschroefd naar 1500 en vervolgens naar 2000 bedden.

Acht mensen overleden

Het Amphia Ziekenhuis is een van de ziekenhuizen waar de druk hoog is vanwege de coronacrisis. In het Bredase ziekenhuis overleden tot nu toe acht patiënten aan de gevolgen van het virus. Er worden op dit moment 35 mensen met een coronabesmetting verzorgd. Van hen liggen er dertien op de intensive care. Vijf van hen worden nu dus verplaatst.

Coronapatiënten worden in het ziekenhuis in Breda op een speciaal ingerichte afdelingen in isolatie verzorgd. Patiënten met ernstige klachten liggen op de intensive care. Daar zijn dertig bedden beschikbaar.

Bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, is een speciale cabine geplaatst waarin mensen met luchtwegklachten worden opgevangen. Door middel van dranghekken worden ze gescheiden van andere mensen die zich op de spoedeisende hulp melden.

Bij het ziekenhuis in Breda worden patiënten bij de spoedeisende hulp gescheiden. Foto: Raoul Cartens

LEES OOK:

Coronavirus verhoogt druk op ziekenhuizen in Brabant, patiënten mogelijk elders ondergebracht

Verdubbeling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen: model berekent hoeveel er nog gaan komen

Dit zijn de gevolgen van code rood in Brabantse ziekenhuizen

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.