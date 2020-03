Zevende coronapatiënt overleden in Erp

Een familielid van de vrouw laat aan Omroep Brabant weten dat vanwege het besmettingsgevaar niemand op bezoek kon komen in het ziekenhuis. "We zijn daar als familie heel goed in begeleid door de artsen en het medisch personeel van het ziekenhuis."

Vrijdag eerder op de dag werd al bekend dat ook een oudere man aan de gevolgen van het virus was overleden. In totaal zijn in Erp nu zeven mensen overleden aan het coronavirus.

Gesprek van de dag

Ook op vrijdag is het coronavirus het gesprek van de dag op het plein. Het nieuws over de twee nieuwe dodelijke slachtoffers komt hard aan, merkt onze verslaggever ter plekke op.

Donderdag werden duizend rode rozen neergelegd op de trappen van de Sint-Servatiuskerk voor de coronadoden. "Het lijkt wel alsof we in een horrorfilm leven", zei een van de inwoners.

Een zee van rode rozen in Erp (foto: Jan Peels).

