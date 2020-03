Man (23) opgepakt voor gewapende overval op koeriersbedrijf

De politie heeft maandag een 23-jarige man aangehouden die verdacht wordt van een overval op een koeriersbedrijf. In augustus vorig jaar werd een koeriersbedrijf in Den Bosch overvallen door meerdere gewapende mannen. Er werden verschillende waardevolle spullen buitgemaakt. De aangehouden man is volgens de politie de hoofdverdachte.

Na het bestuderen van camerabeelden en het horen van getuigen kon de politie de hoofdverdachte aanhouden in Utrecht. De man heeft geen vast woon -of verblijfplaats.

De overvallers kwamen zaterdagavond 24 augustus even na half elf 's avonds het koeriersbedrijf aan De tweeling in Den Bosch binnen. Ze bedreigden het personeel met wapens. Een medewerker lukte het de politie te waarschuwen.

De politie is nog steeds op zoek naar de andere daders. Alle tips zijn welkom via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

