Aantal coronabesmettingen in Brabant gestegen tot 1915

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is woensdag met 176 toegenomen ten opzichte van een dag eerder. Onze provincie telt tot nu toe 1915 patiënten bij wie het coronavirus officieel is vastgesteld. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

Het aantal vastgestelde besmettingen in Brabant is hiermee net iets minder hard gestegen dan dinsdag. Toen werden 181 nieuwe besmettingen gemeld. Maandag waren dat er 154. De meeste gemelde patiënten vallen in de leeftijdscategorie tussen de 55 en 59 jaar.

Het totale aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is nu opgelopen tot 6412. Dat zijn er 852 meer ten opzichte van dinsdag. Er worden 80 nieuwe sterfgevallen gemeld. Daarmee komt het totaal nu op 356 overleden coronapatiënten. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. De meeste overleden patiënten zaten in de leeftijdscategorie 80 tot 84 jaar.

De stijging in het aantal sterfgevallen ten opzichte van dinsdag lijkt hoog, maar het RIVM laat weten dat het gaat om mensen die verspreid over de afgelopen paar dagen overleden zijn. "De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven", aldus het RIVM. Sinds dinsdag zijn er 341 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Gematigd positief

Het RIVM is gematigd positief over de verspreiding van het coronavirus, bleek woensdagochtend tijdens een bijeenkomst met de Tweede Kamer. "De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Vooralsnog is er een positieve trend", aldus Jaap van Dissel van het RIVM. Die trend is wel gevoelig voor ons gedrag. “Als we morgen met z'n allen naar het strand gaan, is dat terug te zien in de nieuwe voorspellingen.” Ondertussen zijn er wel zorgen over de beschikbare capaciteit op de intensive cares van de ziekenhuizen.

Wat zeggen de cijfers?

De dagelijkse RIVM-cijfers zeggen weinig over het daadwerkelijke aantal mensen dat besmet is met het coronavirus. Alleen mensen die verhoogd risico hebben worden nog getest op het virus. Ook melden veel mensen met lichte klachten zich niet bij een arts. Alleen mensen die koorts hebben, wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Het uitvoeren van de test blijft overigens wel relevant om in grote lijnen een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het virus in Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk op welke plekken het virus het meeste opduikt. Ook wordt zo inzichtelijk welke mensen getroffen worden door het virus.

Het RIVM maakte dinsdag informatie openbaar over de achtergronden van de coronapatiënten. Hieruit blijkt onder meer dat zeker de helft van het aantal mensen dat is overleden door het coronavirus onderliggende aandoeningen had.

Overzicht per gemeente

Bekijk in deze interactieve tool het aantal besmettingen per gemeente. Het kan even duren voordat de gegevens allemaal zijn bijgewerkt.

