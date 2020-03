Opnieuw zestig coronapatiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen

Zo’n zestig coronapatiënten zijn woensdag vanuit Brabant verplaatst naar andere ziekenhuizen in het land. Daarmee zijn tot nu toe ruim 370 mensen overgebracht naar elders in Nederland, zo meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Door de overplaatsing van de patiënten is de situatie in de Brabantse ziekenhuizen voorlopig onder controle. Rekenmodellen laten zien dat het met name komend weekend druk wordt. “Maar deze modellen vormen geen exacte wetenschap”, zegt een woordvoerder. Een exacte verwachting is daarom niet te geven.

Het overplaatsen van patiënten uit de Brabantse ziekenhuizen kwam vrijdag op gang. Door een toestroom van ernstig zieke patiënten dreigde de ic’s toen te overstromen. Planners van Defensie worden nu ingezet om het overplaatsen van de patiënten vanuit het ziekenhuis in Tilburg in goede banen te leiden. Er wordt nu ook landelijk een coördinatiecentrum opgestart dat zich gaat bezighouden met de verplaatsing van patiënten.

'Het wordt spannend'

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zei woensdagochtend dat het de komende dagen spannend wordt in de ziekenhuizen. "Als we kijken naar de voorspelling van het RIVM dan kunnen we uitgaan van 1600 patiënten op de intensive care op 1 april. Die bedden hebben we niet", zei voorzitter Diederik Gommers. “We zijn begonnen met het weghalen van patiënten uit Brabant. De andere intensive cares in het land lopen nu ook vol, op het moment is het echt spannend."

Door het verplaatsen van patiënten verblijven er op dit moment meer Brabanders op de intensive cares buiten Brabant, dan in Brabant zelf.

LEES OOK:

Vereniging voor Intensive Care maakt zich zorgen om samenwerking met ziekenhuizen buiten Brabant

Voorzichtige prognose RIVM: verspreiding coronavirus lijkt af te remmen

Groei van het coronavirus neemt af, maar wat betekent dat precies?

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.