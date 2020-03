Aantal coronabesmettingen in Brabant flink toegenomen, teller staat op 2161

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is donderdag met 246 toegenomen ten opzichte van een dag eerder. Onze provincie telt tot nu toe 2161 patiƫnten bij wie het coronavirus officieel is vastgesteld. Het is de hoogste stijging tot nu toe. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

Het aantal vastgestelde besmettingen in Brabant is daarmee flink gestegen ten opzichte van woensdag. Toen werden 176 nieuwe besmettingen gemeld, een dag eerder waren dat er 181.

Het totale aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is opgelopen tot 7431. Dat zijn er 1019 meer ten opzichte van woensdag. Er worden 78 nieuwe sterfgevallen gemeld. Daarmee komt het totaal nu op 434 overleden coronapatiënten. De meeste overleden patiënten zijn tussen de 80 en 84 jaar.

De meeste geregistreerde besmettingen zijn er in Tilburg (230), Breda (201) en Meierijstad (168). De regio rond Meierijstad, Boekel, Bernheze, Uden en Gemert-Bakel is het hardst getroffen als je het aantal besmettingen afzet tegen het aantal inwoners.

Effect maatregelen

Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis is nu 2151. Dat aantal en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten, meldt het RIVM. "Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden", aldus het RIVM.

Wat zeggen de cijfers?

De dagelijkse RIVM-cijfers zeggen weinig over het daadwerkelijke aantal mensen dat besmet is met het coronavirus. Alleen mensen die verhoogd risico hebben worden nog getest op het virus. Ook melden veel mensen met lichte klachten zich niet bij een arts. Alleen mensen die koorts hebben, wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Het uitvoeren van de test blijft overigens wel relevant om in grote lijnen een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het virus in Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk op welke plekken het virus het meeste opduikt. Ook wordt zo inzichtelijk welke mensen getroffen worden door het virus.

Overzicht per gemeente

Alphen-Chaam: van 16 naar 19

Altena: blijft 35

Asten: blijft 6

Baarle-Nassau: blijft 2

Bergeijk: van 10 naar 11

Bergen op Zoom: van 12 naar 13

Bernheze: van 69 naar 83

Best: van 19 naar 21

Bladel: blijft 15

Boekel: blijft 42

Boxmeer: van 9 naar 10

Boxtel: van 15 naar 19

Breda: van 181 naar 201

Cranendonck: van 25 naar 31

Cuijk: blijft 8

Den Bosch: van 75 naar 87

Deurne: van 30 naar 35

Dongen: blijft 6

Drimmelen: van 20 naar 21

Eersel: van 13 naar 14

Eindhoven: van 80 naar 93

Etten-Leur: van 31 naar 37

Geertruidenberg: blijft 11

Geldrop-Mierlo: van 15 naar 16

Gemert-Bakel: van 68 naar 71

Gilze en Rijen: van 18 naar 19

Goirle: van 18 naar 21

Grave: van 11 naar 14

Haaren: van 12 naar 14

Halderberge: van blijft 8

Heeze-Leende: blijft 10

Helmond: van 63 naar 66

Heusden: van 20 naar 25

Hilvarenbeek: blijft 0

Laarbeek: van 19 naar 24

Landerd: van 25 naar 34

Loon op Zand: van 20 naar 21

Meierijstad: van 149 naar 168

Mill en Sint Hubert: blijft 5

Moerdijk: blijft 5

Nuenen, Gerwen en Nederwetten: van 8 naar 10

Oirschot: van 6 naar 8

Oisterwijk: van 18 naar 21

Oosterhout: van 26 naar 29

Oss: van 81 naar 100

Reusel-De Mierden: van 1 naar 4

Roosendaal: van 20 naar 24

Rucphen: blijft 6

Sint Anthonis: van 13 naar 14

Sint-Michielsgestel: van 18 naar 22

Someren: van 10 naar 15

Son en Breugel: van 15 naar 19

Steenbergen: blijft 11

Tilburg: van 224 naar 230

Uden: van 94 naar 107

Valkenswaard: van 9 naar 17

Veldhoven: van 18 naar 22

Vught: van 22 naar 25

Waalre: van 2 naar 6

Waalwijk: van 34 naar 39

Woensdrecht: blijft 5

Zundert: van 14 naar 15

Het aantal besmettingen per gemeente is ook te bekijken in deze interactieve tool:

