'Coronadreigers' in Breda en Tilburg krijgen van politierechter tot acht weken gevangenisstraf

De politierechter in Breda heeft in twee 'coronazaken' gevangenisstraffen tot acht weken opgelegd. In beide gevallen werd een beveiliger of agent schrik aangejaagd, omdat de mannen die donderdagmiddag terecht stonden hadden gezegd dat ze besmet waren met het coronavirus. De incidenten waren maandagavond in Breda en woensdagmiddag in Tilburg.

In Breda was het uit de hand gelopen nadat een man uit deze stad was aangehouden, omdat hij de deur van het huis van zijn ouders vernield zou hebben. Bij de arrestatie pleegde hij verzet en hoestte en kuchte hij dichtbij het gezicht van een agent. Daarna zou de 51-jarige Bredanaar ‘corona!’ hebben geroepen. Hij kreeg twee weken cel en twee weken onvoorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

In Tilburg kregen beveiligers van een supermarkt deze bedreiging naar hun hoofd geslingerd. Zij hadden een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in de kraag gevat wegens de diefstal van twaalf blikken bier uit de winkel. Dat is op zich al verboden. Bovendien zou hij in de directe nabijheid van de beveiligers hebben gehoest en hebben gezegd dat hij corona had. Deze man verdwijnt acht weken achter slot en grendel.

Beide mannen waren tijdens de zitting niet in de rechtszaal, zij volgden de zaak via een beeldscherm.

Eerder veroordeling in Den Bosch

Voor de politierechter in Den Bosch speelde woensdag een vergelijkbare zaak. Hier kreeg een dakloze acht weken cel en twee weken voorwaardelijk. Hij had onder meer een agent mishandeld, beledigd én bespuugd. Hierbij riep de 28-jarige Bosschenaar dat hij besmet was met het coronavirus.

