Sluiting voedselbanken is een groot probleem voor gezinnen met weinig geld: ‘Dit houden we niet vol'

Nu steeds meer voedselbanken door de coronacrisis de deuren sluiten is het voor gezinnen met een klein inkomen lastig om het hoofd boven water te houden. De 33-jarige Stephanie Heeren uit Hoeven zette daarom met twee andere initiatiefnemers een website en Facebookpagina genaamd ' Voor de Minima' op. Via de site worden voedselpakketten en kleding verspreid.

Lege schappen, al weken lang. Met hier en daar nog een verlaten pak of blik in de rekken bij de lang houdbare producten. Het is vervelend voor velen, maar haast catastrofaal voor gezinnen met weinig geld. ’’Zij krijgen maar één keer per week leefgeld’’, vertelt alleenstaande moeder Stephanie.

‘Die gezinnen kunnen niet zonder voedselbankpakketten’

Ze legt uit hoe vervelend de situatie is: ‘’Op het moment dat zij naar de winkel kunnen met hun geld dan zijn veel producten op. Als je bijvoorbeeld maar vijftig euro hebt dan koop je vaak goedkopere producten. Maar als mensen met een gewone portemonnee dan alle goedkopere producten hebben weggekocht en de minima moeten naar duurdere producten grijpen, dan is het geld heel snel op.’’

Daar komt nog bij dat een aantal Voedselbanken tijdelijk gesloten is. ‘’Minimagezinnen leven echt van een voedselbankpakket. Die kunnen niet zonder. Als die voedselbanken sluiten dan hebben zij een groot probleem. Ze kunnen niet zonder die pakketten.’’

Vijftien tot twintig gezinnen doen dagelijks beroep op hulp

Stephanie ging niet bij de pakken neerzitten en plaatste samen met de andere initiatiefnemers oproepen voor levensmiddelen en kleding op de Facebookpagina ‘Voor De Minima’. Ook kunnen mensen in nood daar aankloppen. Ze maken van al het gedoneerde geld en de gebrachte producten speciale voedselpakketten. ‘’Er komen steeds meer oproepen voor hulp bij.’’

Alles kunnen ze gebruiken: producten, maar ook geld zodat ze voor minima boodschappen kunnen doen. De besloten groep telt inmiddels bijna vierduizend leden. En de groep blijft maar groeien. ‘’Nog elke dag doen zo’n vijftien tot twintig gezinnen een beroep op de stichting.’’

Schrijnende gevallen

Tal van schrijnende gevallen komen voorbij, vertelt Stephanie. ‘’Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met vijf kinderen die normaal gesproken leeft van een beetje leefgeld en de Voedselbank. Nu ze niet kan werken, minder inkomsten heeft en niet naar de Voedselbank kan, heeft ze beroep gedaan op ons.’’

Maar ze ziet ook mensen in de problemen voorbij komen zonder kinderen. Zoals een alleenstaande vrouw met een nulurencontract. ‘’Ze valt in de risicogroep, dus ze mag niet naar buiten. Daardoor heeft ze minder tot geen inkomsten. En het duurt lang voordat haar aanvraag bij de gemeente voor extra hulp goed is gekeurd waardoor ze nu tijdelijk zonder voedingsmiddelen zit.’’

Stephanie ziet het somber in, maar ze blijft zich inzetten voor de minima. ‘’Ik hoop dat het hele coronagebeuren snel voorbij is. Want dit houden we zo niet lang vol.’’

