Ook opvang voor kinderen in gevaarlijke gezinssituaties in de regio Eindhoven

Alle kwetsbare kinderen krijgen dezelfde behandeling als de kinderen van ouders in vitale beroepen. Dat is de uitkomst van het persgesprek van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. De kinderen uit gevaarlijke gezinssituaties kunnen nu ook terecht voor opvang bij de scholen op opvangcentra die daarvoor zijn aangewezen. De nieuwe maatregel geldt voor de hele regio.

Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Maar ook om ouders die kampen met psychische problemen.

Meer maatregelen

Ook verliep in de regio het thuisonderwijs niet helemaal vlekkeloos. Er kwamen volgens wethouder Steenbakkers van Onderwijs knelpunten aan het licht over kinderen die laptops hadden of geen internet. ''Er was een vraag naar 650 laptops. Inmiddels zijn er al vierhonderd uitgedeeld dankzij bedrijven en Kindfonds die erin springen met Brainport Development.''

De gemeente Eindhoven heeft verder nog een heel pakket aan noodmaatregelen bekendgemaakt om de coronacrisis te lijf te gaan. Zo krijgen ondernemers uitstel van betaling van de belastingen en gaat de gemeente strenger toezien op het samenscholingsverbod.

'Spreek elkaar aan op verantwoordelijkheid'

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven benadrukte tijdens de perconferentie dat het einde van de crisis nog niet in zicht is. Hij roept iedereen op zich te houden aan het samenscholingsverbod: niet met meer dan twee personen in de openbare ruimte. ''Spreek elkaar aan op de verantwoordelijkheid. Het virus verspreid zich niet met pootjes, maar met speeksel. Overdracht dus door mensen.''

Jorritsma wil strenger gaan optreden. 'We spreken de mensen eerst aan en waarschuwen, daarna gaan we handhaven.'' De boete voor particulieren is vierhonderd euro, voor bedrijven vierduizend euro.

Meer boa's

Volgens de burgemeester houdt tachtig tot 85 procent zich aan de regels. ''Een klein groepje vergist zich. Die spreken we aan en proberen we te corrigeren. Ik roep iedereen op dat met mij doen. Een andere kleine groep heeft er lak aan en die krijgen een zero-tolerance aanpak.''

Eindhoven gaat alle 65 boa's hiervoor inzetten en gaat ook meer boa's opleiden om toezicht te houden. Wethouder Oosterveer van Financien en Bedrijfsvoering wil kijken of de Buitengewoon opsporingsambtenaren samen met de politie kunnen gaan handhaven.

Andere maatregelen die zijn aangekondigd:

* Ondernemers krijgen uitstel van betaling voor de belastingen. Ook de toeristenbelastingen, die normaal gesproken vooraf betaald moeten worden, mogen begin volgend jaar betaald worden. Uitstel betekent geen afstel, zo werd gezegd.

* Supermarkten mogen vaker bevoorraad worden. 24 uur per dag. En de supermarkten mogen op zondag langer open. Maatregelen gelden voor vier maanden.

*

Donderdagavond ondertekenen de drie voorzitters van de Veiligheidsregio's een nieuwe noodverordening. Wat daar precies in staat is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer deze maatregelen bekend worden gemaakt.

