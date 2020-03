Aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen stabiel, 68 mensen zijn afgelopen dagen overleden

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is de laatste dagen stabiel. Er liggen in totaal zo’n 420 mensen in de ziekenhuizen die besmet zijn met het coronavirus. Bij nog eens 200 mensen is er mogelijk sprake van besmetting, maar is dit nog niet definitief vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Het aantal patiënten is gelijk aan dat van de afgelopen dagen. Dat komt ook omdat er vanuit Brabant veel mensen zijn verplaatst naar ziekenhuizen elders in het land. In totaal zijn er tot nu toe zeker 370 mensen overgebracht naar andere ziekenhuizen. Het gaat zowel om mensen die op een reguliere afdeling worden verzorgd als om patiënten die op de intensive care liggen.

In de Brabantse ziekenhuizen zijn nu ongeveer 100 bedden bezet door coronapatiënten op de ic’s. Bij 82 mensen is honderd procent zeker dat ze besmet zijn, bij de anderen is er sprake van een verdenking. Ook dat aantal is, mede door de verplaatsing van de patiënten, de laatste dagen stabiel.

Minder nieuwe patiënten

Er zijn afgelopen dagen ook iets mindere nieuwe patiënten opgenomen op de ic’s, aldus een woordvoerder. Het lijkt erop dat de ziekenhuizen de verwachte piek in de komende dagen aankunnen, zo zei voorzitter Bart Berden van het ROAZ donderdagmiddag. "We hopen dat de piek in zicht is en dat het hoogtepunt in Brabant volgende week voorbij is”, aldus Berden.

Landelijk wordt volgende week een piek verwacht. De ziekenhuizen denken dat 1600 bedden op de intensive care’s nodig te hebben. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) deed donderdag aan de Tweede Kamer de toezegging dat er op tijd genoeg bedden beschikbaar zijn. Daarover waren de laatste dagen zorgen.

68 mensen overleden

Er zijn in de afgelopen drie dagen in Brabant 68 coronapatiënten overleden, blijkt uit de cijfers van het ROAZ. Landelijk gezien zijn er tot nu 434 mensen overleden aan het coronavirus. De meeste overledenen zijn tussen de 80 en 84 jaar.

