Bernhoven Ziekenhuis sluit noodgedwongen kinderafdeling, personeel nodig voor coronapatiënten

Het Bernhoven Ziekenhuis in Uden sluit vrijdag de kinderafdeling. Door het sluiten van de afdeling komt direct apparatuur en personeel beschikbaar die kan worden ingezet voor de acute zorg aan coronapatiënten. Het ziekenhuis heeft het zwaar te verduren door de coronacrisis. De regio Uden is landelijk gezien het zwaarst getroffen door het virus.

De kinderen die nog op de afdeling verblijven, worden overgeplaatst naar het Radboudumc in Nijmegen. Kinderen met acute gezondheidsproblemen worden nog wel behandeld in Bernhoven, maar worden daarna overgebracht naar andere ziekenhuizen. De afdeling verloskunde en de couveuseafdeling blijven wel open, meldt het ziekenhuis.

Vrijdagochtend werd al bekend dat BrabantZorg op vier plekken een afdeling opent voor coronapatiënten. Dit gebeurt omdat ziekenhuis Bernhoven en ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch hebben gevraagd om coronapatiënten van hen over te nemen. Dinsdag werd al besloten dat in het ziekenhuis in Uden geen bezoekers meer welkom zijn om zo de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen.

Grote druk op ziekenhuis

De druk op het Bernhoven Ziekenhuis is al sinds het begin van de corona-uitbraak groot. Vorige week luidde het ziekenhuis de noodklok. Het medisch personeel kon het nog amper aan nadat in een paar dagen tijd het aantal coronapatiënten was verdubbeld. Afgelopen dagen werden patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in het land om die druk wat te verminderen.

Komend weekend wordt in de Brabantse ziekenhuizen de grootste piek aan coronapatiënten verwacht. Daarom moet de capaciteit worden uitgebreid. Volgens het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) lijkt het erop dat de ziekenhuizen in Brabant de toestroom van patiënten op de intensive care de komende dagen aankunnen.

LEES OOK: Aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen stabiel, 68 mensen zijn afgelopen dagen overleden

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.