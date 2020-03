Kinderen willen bij de euthanasie van hun vader (84) zijn, maar ze vinden de regels te streng

De twee kinderen snappen heel goed dat het verzorgingstehuis streng moet zijn om de bewoners te beschermen tegen het coronavirus. "Alleen onze vader en moeder wonen in een aanleunwoning in het appartementencomplex. Doordat er een open gang is met het daadwerkelijke verzorgingstehuis, zit ook het appartementencomplex van onze ouders in quarantaine", vertelt Janneke.

Haar broer legt uit dat de directrice heeft medegedeeld dat er één kind 24 uur voor de euthanasie bij hun ouders naar binnen mag. Vijftien minuten voor zijn geplande overlijden mogen er nog twee kinderen bij komen. Na het overlijden van vader Hermans moeten de kinderen het appartement direct verlaten en hun moeder achterlaten.

"Het is onmenselijk dat we meteen na zijn overlijden weer moeten vertrekken en onze moeder alleen moeten laten terwijl ze net haar man is verloren", vertelt Bart geëmotioneerd. Hij en zijn zus zoeken de publiciteit omdat ze na anderhalve dag overleggen met de directrice nog steeds niet het gevoel hebben dat er waardig afscheid van hun vader genomen kan worden.

Oplossingen

De familie van het echtpaar Hermans heeft verschillende ideeën aangedragen bij de directrice. "We zouden via de parkeerkelder naar binnen kunnen, want de deur in het complex naar die garage zit vlak bij de voordeur van het appartement van mijn ouders", vertelt zoon Bart. "We willen dan zelf best alles schoonmaken en ontsmetten om elk risico weg te nemen.

Broer en zus voor het appartement van hun ouders op de begane grond.

Volgens Janneke is er ook geopperd om via het balkon van hun ouders naar binnen te gaan omdat ze op de begane grond wonen. "Op die manier komen we niet eens in het complex, maar ook dat mag niet van de directrice."

Het idee dat haar oom straks voor een raam afscheid moet nemen van zijn broer doet haar pijn. "De directrice zei dat we beter met onze vader naar een hotel kunnen gaan. Daar zou dan wel iedereen erbij kunnen zijn."

Politie inzet

Zonder toestemming van de directrice toch naar haar ouders gaan, is geen optie voor Janneke. "Ze heeft gewaarschuwd dat de politie dan ingezet kan worden." Janneke Hermans betwijfelt of de politie hard zal ingrijpen, maar wil niet riskeren dat er op zo'n verdrietig moment agenten bij haar ouders aan de deur staan.

Er bestaat alleen twijfel of de directrice van Annenborch wel zeggenschap heeft over het appartementencomplex. "Het is een woningcorporatie die het appartement verhuurt aan mijn ouders, maar die verhuurder kunnen we nu niet bereiken." Het lijkt er daarom op dat Annenborch er helemaal niets over te zeggen heeft.

Eenduidig beleid

Los van de vraag of een oplossing op tijd komt voor het afscheid van haar vader, hoopt Janneke dat er landelijk beleid komt voor dit soort situaties. "We begrijpen echt dat we ouderen en zwakkeren moeten beschermen tegen het coronavirus. Maar minister Hugo de Jonge heeft gezegd dat in geval van overlijden uitzonderingen mogelijk zijn en dat maatwerk nodig is."

"We hebben rondgebeld in de regio naar andere verzorgingstehuizen en nergens is het zo streng als hier", vertelt Bart. Volgens hem gaat iedere instelling er anders mee om, maar nergens werd de familie zo duidelijk de toegang verboden. Een tablet zou in ieder geval een beetje extra contact mogelijk maken, maar het echtpaar Hermans kan daar niet mee omgaan.

De directrice van Annenborch wilde alleen kwijt dat ze achter haar beleid staat en dat alle bewoners in quarantaine blijven. Volgens haar is er nog wel met alle betrokkenen in overleg. Janneke en Bart Hermans willen zo lang niet meer wachten. Die willen hun ouders steunen, de uitvaart voorbereiden, maar bovenal waardig afscheid nemen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Verzorgingshuis de Annenborch in Rosmalen.

In een brief heeft de directrice inmiddels aan Janneke en Bart laten weten dat zij inderdaad geen zeggenschap heeft over het appartementencomplex. Wel geeft ze een dringend advies, maar ze kan niet de politie inschakelen. Ze oppert om via een trap over het balkon de ouders te bezoeken.

Om aan alle onzekerheid een eind te maken schrijven de kinderen nu een brief aan burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Den Bosch waar Rosmalen onder valt. Ze willen de situatie uitleggen en willen weten wat er volgens de noodverordening wel en niet mag.

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

LIVEBLOG CORONAVIRUS: extra editie Serious Request, geen songfestival, maar corona-bedden in Ahoy

Man achter coronafeestje heeft spijt: ‘Ik had geen kwade bedoelingen’

Ziekenhuizen zijn kritisch coronaweekend 'goed doorgekomen', maar ic-capaciteit blijft spannend