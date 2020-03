'Jullie hebben me erdoorheen gesleept', coronapatiënten Jan en Harold verlaten Gronings ziekenhuis

"Ik had niet gedacht zo snel weer op de been te zijn", liet Tilburger Jan weten bij het verlaten van het ziekenhuis. "Jullie waren geweldig. Niets was te veel en jullie hebben mij er doorheen gesleept!"

Overgeleverd in een plekje in een weiland waar je nog nooit bent geweest

Het afscheid had ontzettend veel impact, laat een woordvoerster van het OZG weten. Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor het personeel.

"Wij kunnen onszelf ontzettend goed in hen verplaatsen. Zo ziek en dan zo ver van huis zijn, zonder directe toegang tot je familie en je naasten... Overgeleverd in een plekje in een weiland waar je nog nooit bent geweest... Wij snappen heel goed hoe dit voor die mensen moet aanvoelen. Wij doen er alles aan om zo goed mogelijk voor hen te zorgen. Op medisch gebied, maar ook op menselijk vlak."

Het afscheid was een emotionele gebeurtenis. (Foto: Facebook Ommelander Ziekenhuis Groningen)

Kippenvelmomentjes

Als zo iemand dan weer naar huis mag, is dat volgens de woordvoerster 'fantastisch'. "Het waren kippenvelmomentjes. Een collega van mij was op de afdeling aan het werk toen deze patiënten werden ontslagen. Het team vormde een erehaag voor die patiënten en applaudisseerde luid. En de familieleden waren zo blij dat ze hen weer mochten ophalen en mee naar huis konden nemen... Daar doe je het voor."

Het afscheid was hartverwarmend, laat de Helmondse coronapatiënt Harold weten. "Het personeel vroeg zondag keer op keer hoe laat mijn vriendin er zou zijn. Pas toen ik al het verplegend personeel in een rij zag staan om mij uit te zwaaien, snapte ik waarom. Zoiets doet je echt wel goed, hoor. Ik lag sinds vorige week maandag in dit ziekenhuis, nadat ik eerst twee dagen in het Elkerliek - waar het zorgpersoneel ook heel fijn was - verbleef. Ik was superblij dat ik zondag weer naar huis mocht. Lekker bij mijn gezin, heel fijn."

Niet volledig genezen

De twee ontslagen patiënten zijn overigens nog niet volledig genezen. "Maar ze zijn niet meer zo ziek dat ze in het ziekenhuis moeten blijven. We hebben hen overgedragen aan de lokale GGD, maar ze hebben wel leefregels mee naar huis gekregen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.