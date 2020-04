Verwacht, maar pijnlijk: scholen en horeca hielden al rekening met verlenging van coronastop

Het journaal volgde op een persconferentie, die werd verzorgd door minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Nog eens drie weken dicht

De sluiting van scholen en eet- en drinkgelegenheden zou aanvankelijk tot 6 april duren en is nu, zeker voor de scholen, tot en met de meivakantie verlengd. Zo maakten ze bekend. Ook de andere maatregelen tegen een verdere verspreiding van het coronavirus die tot 6 april zouden gelden, blijven nog zeker drie weken langer van kracht.

Edith van Montfort is Collega van Bestuur bij SAAM, een koepel van 27 basisscholen in Noordoost-Brabant. “Het is een hele opgave en het is verdrietig dat het nodig is. Scholen horen eigenlijk vol met kinderen te zijn. Maar ik ben nu al onder de indruk van de manier waarop leerkrachten onderwijsmateriaal aanbieden. Het is bovendien te overzien. Ik had stiekem verwacht dat het ook 1 juni kon worden. We moeten volhouden." SAAM is

'Nadenken over kwaliteit van onderwijs'

De bestuurder ziet ook een positief punt aan de extra lange periode waarin kinderen niet zoals gebruikelijk elke dag op school, maar thuis onderwijs krijgen. “Er is nu meer tijd om beter na te denken over de kwaliteit van het onderwijs en om ons te focussen op de vraag welke type activiteiten het hardste nodig zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen. We moeten ons realiseren dat thuisonderwijs niet kan compenseren wat we normaal op school doen en niet willen proberen het gemis aan onderwijs in één keer te compenseren."

Edith van Montfort bekijkt de persconferentie van premier Rutte.

"Ik heb er wel vertrouwen in dat we heel goed kijken naar wat kinderen nodig hebben en dat gaan we binnen onze vermogens aanbieden", zo vertelt Van Montfort, die ervan overtuigd is dat ze na de meivakantie, begin mei, alle kinderen weer in hun vertrouwde schoolomgeving kan ontvangen."Ik houd me vast aan goed nieuws en ga ervan uit dat we dan alle kinderen weer welkom mogen heten op school."

Besluit een hard gelag

Ook voor Johan de Vos, vice-voorzitter van de Bredase tak van Koninklijke Horeca Nederland, betekent het besluit van het kabinet een hard gelag. Toch spreekt hij ook van een ‘weloverwogen beslissing’.

“Het zal voor iedereen die in deze sector werkt, een bittere pil zijn die ze moeten slikken. Maar ik merk hier in Breda een goede eensgezindheid. Ik weet zeker dat met zijn allen onze ruggen weten te rechten om er samen uit te komen.”

'Toch goede hoop'

“Ondanks de winstwaarschuwing die de premier afkondigde, heb ik goede hoop dat we de komende tijd plannen kunnen gaan smeden om te zijner tijd zaken op te kunnen gaan starten. Je zou kunnen denken aan een grotere afstand tussen mensen op een terras, een beperking van het aantal gasten op een terras of een aangepast deurbeleid."

"Tegelijk hopen we wel snel meer duidelijkheid te krijgen om te voorkomen dat we nog meer uit de trukendoos moeten halen om te kunnen overleven. Want hoe langer het duurt hoe meer het op overleven gaat lijken. Dit kunnen we niet tot in het oneindige volhouden. Maar voorop staat dat de zorg in Nederland alle steun verdient.”

