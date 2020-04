'Boetes van 490 euro voor kinderen van twaalf jaar wegens overtreden coronamaatregelen'

"Ik vind het pijnlijk om dit te zeggen", aldus John Jorritsma donderdagavond in het tv-programma Op1. Hij zat er als burgemeester van de gemeente Eindhoven en als voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Jorritsma vertelde ook dat er al duizend waarschuwingen zijn uitgedeeld wegens overtredingen.

'Rood dus kassa'

Hij vroeg zich hardop af hoe de gestrafte kinderen de boetes 'van hun spaargeld' gaan betalen. De Eindhovense burgemeester zei er niet bij wat deze belhamels precies hadden misdaan. Waarschijnlijk zijn ze tot twee keer toe in de fout gegaan, want pas bij een tweede registratie van een overtreding is het 'rood dus kassa', aldus Jorritsma.

De burgemeester zei ook dat er 'een enorme afname is van de dagdagelijkse criminaliteit die in een grote stad plaatsvindt.' Volgens hem komt dat vooral, omdat de horeca gesloten is en omdat er geen vertier is.

"Wat je nu ziet is dat er van die gladiolen zijn die in supermarkten Spass maken, omdat ze zich niet gehoord voelen, willen voordringen of überhaupt geen rekening houden met virale infecties en agenten bespugen. Of een man die, zoals onlangs in het Catharina Ziekenhuis, niet snel genoeg aandacht kreeg van het medisch personeel en toen ging spugen."

'Zware straffen'

"Ik ben er heel blij mee dat het Openbaar Ministerie (OM) en de politie er ongelooflijk fel bovenop zitten. Wat mij betreft kunnen deze personen niet hard genoeg gestraft worden en daar staat het OM ook open voor. Ondanks het feit dat er door de coronacrisis minder zaken voor de rechter komen, kunnen deze mensen worden voorgeleid en krijgen ze zware straffen.”

Tot nu toe was de hoogste straf in Brabant voor iemand die onder meer een beambte had gespuugd en corona had geroepen acht weken cel en twee weken voorwaardelijk. De meeste mannen (er zijn nog geen vrouwen aangehouden die zich zo misdragen hebben) komen er met twee weken cel vanaf. Voor zover bekend was landelijk gezien een celstraf van drie maanden voor een 'coronakucher' de zwaarste straf.

