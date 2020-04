Daling nieuwe coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen zet door, landelijk 115 nieuwe sterfgevallen

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is stabiel. In de afgelopen 24 uur werden opnieuw minder nieuwe coronapatiënten opgenomen dan in de dagen ervoor. Daarmee lijkt de afvlakking in onze provincie verder door te zetten. De druk op de Brabantse intensives cares neemt wel verder toe. Er zijn nog ongeveer tien ic-plekken over.

Er kwamen in Brabant afgelopen dag 120 nieuwe patiënten in het ziekenhuis terecht die het virus (waarschijnlijk) hebben. Dat zijn er zo'n 40 minder dan een dag eerder, blijkt uit de cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

In totaal liggen er in Brabant op dit moment zo'n 750 mensen in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Dat aantal is de afgelopen dagen stabiel. Er zijn weer 65 mensen uit de ziekenhuizen ontslagen.

Druk op de intensive care neemt toe

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in Brabant laat wel opnieuw een stijging zien. Er zijn op dit moment nog ongeveer tien ic-bedden over voor coronapatiënten.

In Brabant zijn nu 240 ic-bedden beschikbaar. Daarvan zijn er in principe zo'n 200 gereserveerd voor coronapatiënten. De andere bedden moeten beschikbaar blijven voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongelukken of mensen met hart- en vaatziekten.

Ook de afgelopen dagen zijn patiënten van de intensive cares uitgeplaatst naar ziekenhuizen buiten de provincie. "Zonder uitplaatsingen, hadden we nu aan de max gezeten", zegt de woordvoerder van het ROAZ. "Voor het niet overschrijden van de maximale capaciteit zijn we ook nu nog afhankelijk van uitplaatsingen."

De piek op de Brabantse ic's wordt binnen enkele dagen verwacht. Maandag en dinsdag wordt het echt spannend, is de verwachting. Waar afgelopen weken nog veel patiënten werden overgeplaatst naar ziekenhuizen buiten Brabant, is daar nu nog amper sprake van. Het gaat in de afgelopen 24 uur slechts om een aantal ic-patiënten. Er zijn ook Brabanders overgeplaatst naar ziekenhuizen in Duitsland.

Landelijk nog ruimte op ic's

Landelijk waren er zaterdag in totaal 1360 ic-patiënten met corona. In totaal zijn er op dit moment 2100 ic-bedden beschikbaar. Dat moeten er snel zo'n 2400 worden. "We zien het aantal ic-opnames de afgelopen dagen minder snel stijgen dan vorige week", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Landelijke ziekenhuiscijfers

Landelijk is het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen 24 uur met 253 gestegen. In totaal zijn er landelijk nu 6.875 coronapatiënten opgenomen (geweest) in de ziekenhuizen, meldt het RIVM.

Het aantal ziekenhuisopnames laat daarmee een dalende lijn zien. Zaterdag werden nog 336 nieuwe opnames gemeld, vrijdag waren dat er 502.

Geregistreerde besmettingen

Het totale aantal geregistreerde besmettingen in heel Nederland is opgelopen tot 17.851. Dat zijn er 1.224 meer dan zaterdag. Het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen in Brabant wordt later vanmiddag bekend.

Tot begin deze week meldde het RIVM ook het aantal besmettingen per gemeente, maar deze informatie is niet meer beschikbaar. Volgens het RIVM geven die cijfers namelijk geen representatief beeld meer.

Geregistreerde sterfgevallen

Er worden landelijk 115 nieuwe sterfgevallen gemeld. Daarmee komt het totaal nu op 1.766 coronadoden. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger.

Sterfgevallen worden soms pas na enkele dagen doorgegeven aan het RIVM. Iemand die niet is getest op corona, komt ook niet terug in de statistieken. Daarom blijven veel mensen die overlijden aan corona buiten beeld.

Het jongste slachtoffer is nu iemand van tussen de 25 en 29 jaar oud. Eerder was de jongste een man van tussen de 35 en 39 jaar. Bij beide was er sprake van onderliggend lijden, meldt het RIVM.

Oproep om nu vol te houden

Mensen die het coronavirus onder de leden hebben, besmetten nu fors minder anderen. Het RIVM zegt dat dit lijkt te komen door de effecten van de overheidsmaatregelen.

De oproep is om nu vooral vol te houden, omdat het anders ook snel weer mis kan gaan. Met name in dit lenteweekend wordt nogmaals de oproep herhaald om zoveel mogelijk binnen te blijven en om, als je toch naar buiten gaat, minstens 1,5 meter afstand te houden.

Niet iedereen houdt zich aan de regels, zo blijkt dit weekend opnieuw. Op meerdere plekken werden zaterdagavond feestjes beëindigd. "Bizar en heel erg dom", aldus de politie.

Het RIVM meldt vanaf nu dus niet meer het aantal besmettingen per gemeente, maar publiceert wel een kaart met het aantal ziekenhuisopnames per gemeente afgezet tegen 100.000 inwoners. Dat is te zien in onderstaande kaart.

Bekendgemaakte Nederlandse sterfgevallen door het coronavirus:

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Voor het eerst zijn er meer nieuwe coronabesmettingen buiten Brabant vastgesteld

'Er sterven veel meer mensen dan normaal', coronavirus zet wereld BrabantZorg op zijn kop