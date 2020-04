Politiechef: 'Als je nu gaat feesten, heb je er echt helemaal niets van begrepen'

Heel wat ‘coronafeestjes’ dit weekend in Brabant. Op verschillende plaatsen werden boetes uitgedeeld. Zoals in Breda waar een groot feest werd gehouden. Politiechef Hanneke Ekelmans van Midden-West-Brabant heeft er geen goed woord voor over. “Dan heb je er echt helemaal niets van begrepen.”

Terwijl er een feestje aan de gang was in de Curacaostraat in Breda, werd een straat verderop een coronapatiënt opgehaald door de ambulance. “Letterlijk een staat verderop. Dan begrijp ik echt niet wat mensen zich in hun hoofd halen", zegt Ekelmans zondag in tv-programma KRAAK bij Omroep Brabant.

Fikse boetes

Tussen de honderd en tweehonderd meldingen kwamen er binnen, van mensen die zich niets van de coronamaatregelen aan zouden trekken. Toch wordt die soep niet zó heet gegeten, vertelt Ekelmans. “Heel veel meldingen blijken gelukkig niets te zijn. Dan staan er vijftig mensen in de rij om ergens een ijsje te halen, keurig op afstand allemaal. Dat mag gewoon.”

Voor degenen die wel in overtreding zijn en te weinig afstand houden van elkaar, kunnen fikse boetes worden opgelegd. En dat kan ook zonder eerst eindeloos te blijven waarschuwen, zegt Ekelmans. “We hebben nu die crossers in Lage Zwaluwe gehad, die hebben overal uitgebreid aandacht gehad. Als zoiets zich nog eens voordoet, hoef je niet meer eerst te waarschuwen.” Want, herinnert ze ons nog eens, deze maatregelen zijn er voor ieders veiligheid. “Je doet dit niet voor jezelf hè, je brengt ook anderen in gevaar.”

Cybercriminaliteit

Met zoveel mensen die thuisblijven, brengt het ook een verschuiving in het politiewerk met zich mee. Er is een lichte stijging te zien in het aantal meldingen van huiselijk geweld. “Mensen zitten dicht op elkaar, de lontjes worden korter.” Toch is de stijging niet zo groot als van tevoren gedacht.

Waar wel een fikse toename te zien is, is de cybercriminaliteit. “Het geklier met mails waar je vooral niet op moet klikken. Domeinnamen met corona erin waar je vooral niet naartoe moet gaan. Ik hoop echt dat mensen daar niet op klikken. Daar zie je grote activiteit, veel groter dan normaal.”

