Hoe dan? Fysiotherapie in tijden van corona

Omroep Brabant gaat voor jou op zoek naar de oplossing voor praktische problemen die ontstaan door de coronacrisis. Vandaag in de hoofdrol: de fysiotherapeut. Bram Smits is fysiotherapeut en heeft al ruim drie jaar zijn eigen praktijk in Den Bosch. Daar heeft hij ook nu genoeg mogelijkheden om afspraken en controles door te laten gaan.

Volgens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) kun je in negen van de tien gevallen gewoon contact opnemen met je fysiotherapeut. Natuurlijk willen fysiotherapeuten lichamelijk contact zoveel mogelijk vermijden. De meeste afspraken gaan nu via videobellen. Alleen in heel extreme gevallen behandelt een therapeut zijn patiënt nog in de praktijk.

In wat voor gevallen kan je een afspraak maken om te videobellen?

"Tijdens videobellen kunnen we sowieso met de mensen bespreken hoe het met ze gaat en waar ze last van hebben. Videobellen doe ik grotendeels bij mensen die in hun behandeling veel te maken hebben met oefentherapie. Denk aan een patiënt die door zijn enkel is gegaan of net een nieuwe heup heeft. Als iemand de oefeningen voor de camera doet, kan ik daar via de webcam naar kijken. Ik kan zien aan de manier waarop iemand een oefening doet, waar nog meer problemen zitten."

Wanneer moet een patiënt toch naar de praktijk komen?

"Dat is met name de groep mensen die net uit een operatie komt. Als we die niet zien en behandelen, gaan ze echt flink achteruit. Dan zou hun situatie zo erg verslechteren dat de operatie eigenlijk voor niets was geweest. Ik heb een patiënt die net nieuwe enkelbanden heeft gekregen. Als ik die niet behandel gaan de gewrichten verstijven. Het is daar echt cruciaal dat ik die gewrichten goed lostrek."

Welke maatregelen tref je als je een patiënt face to face ontmoet?

"Ik desinfecteer mijn handen en de behandelbank regelmatig. Ik heb een mondkapje liggen, maar dat gebruik ik alleen als patiënten zelf aangeven dat ze dat prettig vinden. Uiteindelijk moet ik iemand wel gaan aanraken om die persoon te behandelen. Ook daarbinnen probeer ik nog zo veel mogelijk afstand te houden. En als ik klaar ben met de behandeling, neem ik meteen weer afstand en gaat het gesprek door met anderhalve meter ertussen.’’

Hoe lang kunnen mensen hun fysiobezoek uitstellen?

"De meeste patiënten kwamen regelmatig voor een afspraak. Dat gaat nu niet meer en daardoor krijgen ze steeds meer last. Ik wil de face to face afspraak zo lang mogelijk uitstellen. Ik probeer daarom ook de partners van patiënten bij de behandeling te betrekken. Dan leg ik wat dingen uit die ze met zijn tweeën kunnen proberen.

Doordat veel mensen nu gedwongen thuiszitten, zijn er mensen bij wie de klachten juist afnemen. Dat gaat met name om werkgerelateerde klachten. Mensen die normaal te lang achter een bureau zitten en daardoor nek-, schouder- of rugklachten krijgen. Maar ook mensen die normaal fysiek zwaar werk doen, kunnen hun lichaam in deze tijd meer rust geven."

