Nog geen extra coronamaatregelen voor paasweekend, veiligheidsregio's grijpen in bij grote drukte

De veiligheidsregio’s vertrouwen erop dat mensen hun gezond verstand gebruiken en zoveel mogelijk thuisblijven. Mochten mensen er toch opuit willen trekken om een frisse neus te halen, dan is het advies om dat dicht bij huis te doen. "Het maken van lange tochten is nu gewoon niet slim”, zegt een woordvoerder. Als het in bepaalde gebieden toch te druk wordt, dan wordt hard ingegrepen. In die gevallen zullen boetes worden uitgedeeld.

Grachten dicht

In andere delen van het land zijn populaire bestemmingen afgesloten. Zo geldt er een vaarverbod voor de Amsterdamse grachten en is het Limburgse heuvelland afgesloten voor groepen motorrijders en wielrenners.

In sommige gebieden in Brabant waren al extra maatregelen genomen. Zo gingen afgelopen weekend de parkeerplaatsen rondom de bossen in Oosterhout op slot. Tijdens het paasweekend is (de vesting van) Willemstad niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

