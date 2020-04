Noodkreet van verpleeghuizen: 'Elke keer spannend of we genoeg beschermingsmateriaal krijgen'

Landelijk is in veertig procent van de verzorgingshuizen het coronavirus vastgesteld, maar het personeel is daar vaak minder goed beschermd dan in de ziekenhuizen. Brancheorganisatie ActiZ trok daarover donderdag aan de bel.

'Dit vraagt veel van het personeel'

Een van de zorginstellingen waar het dezer dagen passen en meten is met hulpmiddelen, is zorginstelling De Wever in Tilburg. Ook deze instelling is flink getroffen door het coronavirus. In totaal hebben twaalf van de vijftien De Wever-verpleeghuizen te maken met besmette patiënten.

Dat vraagt veel van het personeel, vertelt verpleegster Susanne van Kempen: "Het virus veroorzaakt heel veel verdriet. Dat bewoners hun familieleden nu niet kunnen zien, dat doet je zoveel pijn..."

'Randvoorwaarden moeten optimaal zijn'

De Tilburgse verpleeghuizen hebben op dit moment nog wel voldoende beschermingsmiddelen. Alleen verloopt de levering traag.

"Het is elke keer weer spannend of we genoeg hebben", vertelt Chantal Beks. Zij is bestuurder bij De Wever. "Tot nu toe is dit wel het geval. Maar ik ben van mening dat de randvoorwaarden optimaal moeten zijn als je medewerkers in risicovolle omstandigheden werken. We kunnen het ons niet permitteren om mensen zonder goede bescherming te laten werken."

Niet blind staren

Dus benadrukt ze dat er niet alleen aandacht moet zijn voor de situatie in de ziekenhuizen. "Ik vind dat de aandacht in de juiste verhouding gezet moet worden. Den Haag moet ervoor zorgen dat wij voldoende beschermende materialen hebben zodat wij onze mensen niet onnodig in risicovolle situaties hoeven te laten werken."

In de video vertelt verpleegkundige Susanne van Kempen over haar werk:

Bijkomend probleem is dat de hele wereld vanwege de corona-epidemie massaal handschoenen en mondkapjes inslaat. Maar er lijkt voorzichtig verbetering in zicht. Premier Mark Rutte benadrukte donderdag dat hij er alles aan doet om er voor te zorgen dat die middelen zo snel mogelijk deze kant op komen.

"Er is een tekort aan deze spullen. dat is het grote probleem", legde Rutte uit. "Heel de wereld is hierop aan het jagen. Ik ben deze week internationaal met alles en iedereen in gesprek om dingen voor elkaar te krijgen."

