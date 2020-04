Hoe dan? Een huis kopen in coronatijd

Omroep Brabant gaat voor jou op zoek naar de oplossing voor praktische problemen die ontstaan door de coronacrisis. Vandaag in de hoofdrol: de makelaar. Eric de Vos heeft samen met zijn vrouw een makelaarskantoor in Bergen op Zoom. Daar gaat alles ondanks de uitbraak van het coronavirus, zo veel mogelijk door.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn er ook in coronatijd genoeg manieren om een huis te kopen of verkopen. Alles kost misschien iets meer tijd, maar dat is onvermijdelijk. Volgens hen is de groep die voor de crisis al graag een huis wilde kopen niet gekrompen. De mensen die toen al op zoek waren, stellen hun zoektocht nu niet uit.

Kunnen mensen nog een huis bezichtigen?

"Dat kan zeker! We kijken natuurlijk wel hoe alle partijen zich daarbij voelen en wat ze prettig vinden. Het is nu soms ietsje ingewikkelder, omdat de verkopers niet zo makkelijk meer het huis uit kunnen. Nu zitten ze te wachten in de tuin of gaan ze een blokje om."

Welke maatregelen treft u bij een bezichtiging?

"Bij een bezichtiging wil ik maximaal twee mensen mee naar binnen hebben. Binnen hou ik met die twee mensen zoveel mogelijk afstand. Als we in een kleine ruimte komen en niet die 1,5 kunnen bewaren, ga ik even in een andere kamer staan. Mijn stem is hard genoeg om me ook dan verstaanbaar te maken.

Ik vind het niet per se nodig om bijvoorbeeld met handschoenen en een mondkapje een huis binnen te gaan. Op die manier schrik je mensen alleen maar meer af. Ik hou me netjes aan de 1,5 meter afstand en raak zo min mogelijk aan als ik ergens in huis ben."

Welke dingen gaan nu anders dan voorheen?

"Sommige verkopen worden nu even uitgesteld. Er was bijvoorbeeld een ouder echtpaar dat graag hun huis wilden verkopen. In overleg hebben we besloten dat ze de verkoop beter konden uitstellen.

Als de koopakte van een huis getekend moet worden, doe ik dat het liefst met alle partijen samen. Zo’n akte doornemen duurt wel een uur en als ik twee losse afspraken heb, duurt het dus twee keer zo lang. Daarnaast is het niet zo fris dat die akte de hele tijd wordt verplaatst en door verschillende handen gaat. Ik probeer dus zo veel mogelijk met alle partijen, in het verkochte huis die akte te ondertekenen. Maar dat gaat niet altijd. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel andere mogelijkheden: digitaal of zelfs telefonisch."

Welke maatregelen treft u met uw werknemers?

"Mijn vrouw en ik werken met zijn tweetjes in het bedrijf. Ons kantoor zit aan huis en we hebben geen andere werknemers. We hoeven geen rekening te houden met ander personeel."

