Minister Grapperhaus: 'Brandstichting zendmasten is aanval op hulpdiensten'

Het in brand steken van zendmasten is een "aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving", zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie. "Het is levensgevaarlijk."

Hij roept mensen op zich bij de politie te melden als ze iets weten over de daders. De afgelopen dagen zijn in verschillende plekken in Brabant zendmasten in brand gestoken. Daardoor kan het bellen van 112 lastig zijn.

Zaterdag werden twee zendmasten in Oudenbosch in brand gestoken, ook was het raak in Nuenen, in Liessel en bij twee zendmasten in Veldhoven.

5G

Het protest richt zich op de uitrol van 5G-netwerken in Nederland, en is mogelijk aangewakkerd door geruchten waarin een verband wordt gelegd tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus. Daar moet Grapperhaus niets van weten. "Er is geen enkele aanleiding om die zendmasten verdacht te maken."

Wuhan was de eerste stad in China waar het 5G-netwerk werd ingezet. Nederland kent echter nog geen 5G.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) sprak ook al zijn zorgen uit over de brandstichtingen en sabotageacties bij zendmasten.