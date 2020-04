Brand stichten in zendmasten om 5G heeft geen nut: ‘Wordt nog helemaal niet gebruikt in Nederland’

Zendmasten zijn de laatste dagen het doelwit van brandstichtingen. Er lijkt opzet in het spel. Zo zijn er mensen die geloven dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus. "Onzin", zegt professor Bart Smolders van de Technische Universiteit Eindhoven. “5G wordt nu nog helemaal niet gebruikt in Nederland.”

In korte tijd werden zeven zendmasten in brand gestoken in onder andere Oudenbosch, Veldhoven, Nuenen en Tilburg. De branden lijken verband te houden met de angst voor 5G. In de buurt van de branden in Liessel en Nuenen zijn leuzen gevonden tegen het uitrollen van het 5G-netwerken. De sterkere straling zou voor meer gezondheidsklachten zorgen.

'5G niet anders dan 3G'

Volgens professor Bart Smolders is de angst voor 5G niet nodig. “Mensen zijn bang dat 5G anders is dan 3G. Maar dat is niet zo.” Er worden door de faculteit van Smolders momenteel proeven gedaan met het 5G-netwerk maar het bestaat dus nog niet in Nederland.

Is 5G schadelijk? Wetenschapper Bart Smolders geeft in het onderstaande filmpje van de Universiteit van Nederland tekst en uitleg. Tekst gaat verder na de video.

“In de loop van dit jaar worden de eerste frequenties vrijgegeven. En die gebruiken tot 2025 nog dezelfde frequenties als die van 3G”, legt Smolders uit. “Pas na 2025 zullen we gaan werken met hogere frequenties en dus ‘slimmere antennes’. Dit zijn antennes die als een soort laserstraal, heel gericht en snel, informatie kunnen overdragen.”

Bang voor straling

Het nu in de brand steken van zendmasten heeft volgens de professor dan ook niet zoveel zin. “Het enige dat je ermee bereikt is dat mensen die in de buurt van zo’n mast wonen, niet meer kunnen bellen. Ook niet naar 112, dat lijkt mij in juist in deze tijd niet de bedoeling”.

De angst voor straling is overigens niet nieuw. “Dit zijn dezelfde mensen die angst hadden of hebben voor de mobiele telefoon of het huidige 3G- en 4G-netwerk. Ze zijn moeilijk te overtuigen van het tegendeel.”

'Discussie heeft weinig zin'

Smolders krijgt met enige regelmaat vervelende mailtjes van mensen die tegen zijn werk en onderzoek zijn. Meestal geeft hij daarop geen antwoord. “Ik kan mijn verhaal met feiten onderbouwen en ga weleens de discussie aan. Maar deze mensen staan er niet open voor, dus het heeft weinig zin.”

Volgens Smolders merken consumenten overigens straks weinig verschil tussen 4G en 5G. Behalve dat ze nog beter en sneller data kunnen downloaden op hun mobiele telefoon. Verder heeft vooral het bedrijfsleven er baat bij. “Met 5G kan je straks in een duizendste van een seconde informatie overbrengen. Simpel gezegd: 5G heeft minder vertraging op de lijn. En dat is heel nuttig in bijvoorbeeld de techniek die gebruikt wordt in zelfrijdende auto’s.”

