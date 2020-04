LIVEBLOG CORONAVIRUS: Jumbo doneert aan voedselbanken, kleurrijke posters in Breda

De belangrijkste feiten:

In onze provincie werden op paasmaandag 139 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 5860 geregistreerde coronapatiënten in Brabant.

Landelijk is het dodental door coronavirus gestegen met 86 naar 2823.

11.08

Jumbo doneert honderdduizenden producten aan de Nederlandse voedselbanken. Ook krijgen de 12.000 vrijwilligers een cadeautje van de supermarktketen uit Veghel.

11.03

Opnieuw zijn coronapatiënten vanaf de Brabantse intensive cares overgebracht naar ziekenhuizen buiten de provincie. Het gaat om acht patiënten in de afgelopen 24 uur, meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het verplaatsen blijft nodig omdat de druk op de ic’s in Brabant nog altijd hoog is.

10.56

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is maandag één coronapatiënt overleden. Het totaalaantal overleden patiënten in het ziekenhuis, komt uit op 72. Er worden nu 37 coronapatiënten verzorgd in het Amphia, van wie er 23 op de intensive care liggen. Maandag zijn er zes patiënten die het coronavirus hadden, uit het ziekenhuis ontslagen. Het totale aantal ontslagen coronapatiënten komt uit op 214.

10.17

Over het coronavirus doen verschillende complottheorieën de rondte. Maar waarom geloven sommige mensen hier zo makkelijk in? "Omdat we zingeving zoeken", stelt socioloog Peter Achterberg bij Wakker! op Omroep Brabant radio. Hij bedoelt daarmee dat mensen op zoek gaan naar een diepere betekenis om dingen een plaats te geven.

9.40

Breda hangt sinds vrijdag vol met posters als reactie op de coronacrisis. De posters zijn gemaakt door verschillende ontwerpers en opgehangen door cultuurorganisatie Graphic Matters. Met de posters worden zorgmedewerkers, vakkenvullers, pakketbezorgers, vuilnismannen en inwoners een hart onder de riem gestoken.

Deze kleurrijke posters hangen in Breda (foto: Graphic Matters).

9.08

Het Stadsarchief Breda vraagt inwoners foto's, filmpjes of documenten te sturen die iets zeggen over de invloed van het coronavirus op het leven in de stad en de omliggende dorpen. Zo hoopt het stadsarchief verder te bouwen aan een erfgoedcollectie over het coronavirus.

8.56

De Ronde van Spanje, die dit jaar in Utrecht begint en ook door Brabant rijdt, wordt mogelijk verschoven naar september. Dat schrijft de Spaanse sportkrant Marca. De Vuelta zou opschuiven omdat de Tour de France mogelijk ook op een later tijdstip wordt verreden. "Sport heeft nu uiteraard geen prioriteit, maar ik hoop van harte dat we de mensen nog kunnen vermaken dit jaar", schrijft Steven Kruijswijk uit Nuenen op Twitter.

8.52

Goed nieuws voor dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. In korte tijd is ruim 33.000 euro gedoneerd om het park van de ondergang te redden, nu de deuren gesloten zijn vanwege het coronavirus. Er is nog 2000 euro nodig om het streefbedrag te halen.

7.50

Vakbond CNV pleit voor een tijdelijk calamiteitenfonds om werkend Nederland door de coronacrisis te helpen. Volgens de bond zetten alle coronamaatregelen nu honderdduizenden Nederlandse werknemers 'klem'.

7.26

PostNL bezorgt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus meer wenskaarten dan normaal. Ook de pakketbezorgingdraait overuren doordat veel winkels gesloten zijn. Het bezorgbedrijf ziet dan ook geen aanleiding te snijden in de winstverwachting voor 2020, al kan het door alle overheidsmaatregelen wel minder efficiënt werken.

6.32

GroenLinks, SP en PvdA roepen het kabinet op om alle huren in Nederland tijdens de coronacrisis te bevriezen. Ook willen de drie oppositiepartijen dat het kabinet meer uit de kast trekt om te voorkomen dat huurders in geldnood uit huis worden gezet.

23.09

Gaan de scholen na de meivakantie weer open of blijven ze langer dicht? Over een week komt het RIVM met een advies. In NPO-programma Nieuwsuur bleek maandagavond dat betrokkenen nog behoorlijk wat obstakels zien, zolang het corona-onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen nog niet is afgerond. Zo zouden sommige ouders huiverig zijn, net als (oudere) leraren en zou 1,5 meter afstand houden op een school praktisch onmogelijk zijn.

23.04

Ongeveer zestig wetenschappers hebben op Tweede Paasdag een brief gepubliceerd die ze aan het kabinet hebben gestuurd. De wetenschappers waarvan er ook werken aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, waarschuwen daarin voor de komst van corona-apps. "De inzet van tracking- en tracingapps en gezondheidsapps is zeer ingrijpend. Belangrijk is daarom dat kritisch gekeken wordt naar nut, noodzaak en de effectiviteit", schrijven de wetenschappers.

22.02

De Nederlandse boa-bond heeft opgeroepen tot actie na afloop van een druk paasweekend met betrekking tot het handhaven van de coronamaatregelen. Volgens de vakbond voor buitengewoon opsporingsambtenaren neemt het asociaal gedrag landelijk toe. De bond pleit al langere tijd voor verdedigingsmiddelen.

