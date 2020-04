LIVEBLOG CORONAVIRUS: gaan de scholen na de meivakantie open? Betrokkenen zien beren op de weg

De vijfde week van de 'intelligente lockdown' is begonnen. Hoewel er vanuit de ziekenhuizen de afgelopen dagen voorzichtig minder zwarte cijfers werden gemeld, houdt het coronavirus Brabant nog steeds in de houdgreep. Elke dag houdt Omroep Brabant je in een liveblog op de hoogte van al het nieuws rond het coronavirus.

De belangrijkste feiten:

In onze provincie werden op paasmaandag 139 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 5860 geregistreerde coronapatiënten in Brabant.

Landelijk is het dodental door coronavirus gestegen met 86 naar 2823.

PostNL bezorgt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus meer wenskaarten dan normaal. Ook de pakketbezorgingdraait overuren doordat veel winkels gesloten zijn. Het bezorgbedrijf ziet dan ook geen aanleiding te snijden in de winstverwachting voor 2020, al kan het door alle overheidsmaatregelen wel minder efficiënt werken.

GroenLinks, SP en PvdA roepen het kabinet op om alle huren in Nederland tijdens de coronacrisis te bevriezen. Ook willen de drie oppositiepartijen dat het kabinet meer uit de kast trekt om te voorkomen dat huurders in geldnood uit huis worden gezet, meldt het AD.

Gaan de scholen na de meivakantie weer open of blijven ze langer dicht? Over een week komt het RIVM met een advies. In NPO-programma Nieuwsuur bleek maandagavond dat betrokkenen nog behoorlijk wat obstakels zien, zolang het corona-onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen nog niet is afgerond. Zo zouden sommige ouders huiverig zijn, net als (oudere) leraren en zou 1,5 meter afstand houden op een school praktisch onmogelijk zijn.

Ongeveer zestig wetenschappers hebben op Tweede Paasdag een brief gepubliceerd die ze aan het kabinet hebben gestuurd. De wetenschappers waarvan er ook werken aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, waarschuwen daarin voor de komst van corona-apps. "De inzet van tracking- en tracingapps en gezondheidsapps is zeer ingrijpend. Belangrijk is daarom dat kritisch gekeken wordt naar nut, noodzaak en de effectiviteit", schrijven de wetenschappers.

De Nederlandse boa-bond heeft opgeroepen tot actie na afloop van een druk paasweekend met betrekking tot het handhaven van de coronamaatregelen. Volgens de vakbond voor buitengewoon opsporingsambtenaren neemt het asociaal gedrag landelijk toe. De bond pleit al langere tijd voor verdedigingsmiddelen.

