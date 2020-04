Omzet en winst ASML flink lager door coronacrisis

VELDHOVEN -

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven heeft de resultaten flink zien teruglopen door de coronacrisis. De omzet zakte dit kwartaal naar 2,4 miljard euro. In het laatste kwartaal van vorig jaar was dat nog 4 miljard. Onder de streep bleef 391 miljoen euro over, tegenover een nettowinst van dik 1,1 miljard euro in het vorige kwartaal.