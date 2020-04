Plofkraken in Uden, Waalwijk en Kaatsheuvel: daders te zien op camerabeelden

Eind maart en begin april vond er in Uden, Waalwijk en Kaatsheuvel een aantal plofkraken plaats. De criminelen hadden het gemunt op de afstortkluizen van de geldautomaten. De politie vermoedt dat het om dezelfde daders gaat. Ze wil zoveel mogelijk informatie over de mogelijke daders.

In het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant is op beveiligingsbeelden te zien hoe de daders te werk gaan. Aan de Promenade in Uden was de afstortkluis van de Rabobank het doelwit. Dat gebeurde in de vroege vrijdagochtend van 3 april.

Razendsnel

Op de beelden is te zien dat twee daders razendsnel te werk gaan. Een van de daders doet de voorbereidingen en al snel komt er een tweede persoon bij. Kort daarna moeten ze schuilen en volgt er een lichtflits gevolgd door een explosie. Het duo probeert daarna zoveel mogelijk geld te verzamelen en gaan er daarna vandoor. De explosie was zo heftig dat bewoners van het appartementencomplex boven de geldautomaat hun huis uit moesten.

Ook bij de plofkraken op de Taxandriaweg in Waalwijk op 26 maart en vier dagen later aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel gingen de daders op dezelfde manier te werk. Beide keren was het de daders te doen om de inhoud van de afstortkluizen van de Rabobank.

Een eerdere oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht leverde al enkele tips op, maar de politie is op zoek naar nog meer informatie over de daders.

