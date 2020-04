Lea (49) herstelt na een wekenlange coronacoma: 'Wereld is compleet veranderd'

Lea Kant (49) uit Nieuwendijk lag al een week op de intensive care van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem voordat het coronavirus bij haar werd ontdekt. Ze bleek de eerste coronapatiƫnt in het ziekenhuis. Op 21 februari werd ze opgenomen, al was de ziekte toen nog niet vastgesteld. Dat gebeurde pas toen ze werd verhuisd naar de Intensive Care van het Erasmus MC. Na een wekenlange coma is ze inmiddels weer bij en sterkt ze elke dag wat verder aan.

De vrouw uit Nieuwendijk doet haar verhaal op de website van Rivas Zorggroep. Ze kan zich (uiteraard) niets herinneren van de vier weken die ze op haar buik in coma doorbracht. “Voor mijn man is die tijd afschuwelijk geweest. Hij werd gebeld door het ziekenhuis dat hij afscheid moest komen nemen. Ze vertelden hem dat ik in slaap werd gebracht en dat het niet zeker was of ik ooit weer wakker zou worden. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gekomen en heeft daarna élke dag aan mijn bed gezeten, hoorde ik later. Ik was in diepe slaap en heb daar niets van mee gekregen.”

Wereld is compleet veranderd

"Toen ik weer wakker werd gemaakt, zat mijn man niet naast mijn bed. Omdat er geen bezoek meer werd toegestaan in het ziekenhuis." De wereld is in de maand tijd dat Lea in coma lag, namelijk compleet veranderd. Nederland is in een coronacrisis gestort en er gelden allerlei beperkende maatregelen. Daarnaast is niet alleen zijzelf, maar blijken ook haar schoonmoeder en haar echtgenoot het virus bij zich te dragen. “Daar heb ik me lang rot over gevoeld. Ik voelde me heel schuldig”, vertelt ze op de website.

Nadat ze wakker wordt uit de coma, gaat het langzaam iets beter met Lea. Eerst mag ze van het Erasmus MC weer terug naar het Beatrixziekenhuis. En vervolgens van de Intensive Care, naar de Medium Care en tenslotte een reguliere ziekenhuisafdeling. En inmiddels zit ze bij Revant, in Breda. Een expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie.

Emotioneel weerzien

De verhuizing naar het revalidatiecentrum, was de eerste keer dat ze haar man weer kon zien sinds ze in coma lag. Omdat er nergens meer bezoek mocht komen, kon dat niet eerder. Maar bij de intake van de revalidatie mocht hij aanwezig zijn. “Dat weerzien met hem, maar helaas direct daarna weer een afscheid, was heel erg emotioneel." Lea wordt ondertussen wel flink bezig gehouden: "Ik heb hier een druk programma. Van twee keer per dag fysiotherapie tot begeleiding van maatschappelijk werk en een psycholoog, van ergotherapie tot elektrotherapie. Ik merk iedere dag dat het ietsje beter met me gaat. Ook de artsen denken dat ik zal herstellen.”

Al is de weg nog lang. Lea kan nog niet lopen en haar linker arm is verlamd. “Toen ik hier kwam, kon ik nog niet eens op de rand van mijn bed zitten. Nu houd ik dat al twintig minuten vol. Het komt weer goed, dat weet ik zeker.”

