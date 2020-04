Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft langzaam dalen: 'Gehoopt dat het sneller zou gaan'

Het aantal nieuwe opnames en de hoeveelheid ontslagen ligt hoger dan de afgelopen dagen. Dat komt door het zogenoemde ‘weekendeffect’. Dat effect is elke week zichtbaar na het weekend. Dat komt onder meer omdat opnames worden uitgesteld tot na het weekend. Ook loopt de registratie van patiënten in het weekend soms vertraging op.

“Dat weekendeffect hadden we ook deze week weer verwacht”, zegt een ROAZ-woordvoerder. “De stabiele daling zet wel door. Al hadden we gehoopt op een snellere afname. Deze week gaan wel de eerste afspraken op de poliklinieken weer van start om ook de reguliere zorg weer voorzichtig op te kunnen starten.”

Opnieuw lichte daling op ic's

Er liggen nu in totaal 420 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Daarvan liggen 105 mensen op de intensive cares, waarmee ook daar de daling langzaam doorzet. Tien dagen geleden waren dat er nog ruim 150. De afname komt doordat mensen de ic’s hebben mogen verlaten, maar ook door het verplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen buiten de provincie.

In de afgelopen 24 uur zijn in Brabant negen mensen aan het coronavirus overleden in het ziekenhuis. Dat aantal ligt nu al vier dagen onder de tien.

