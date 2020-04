SABIC maakt door de coronacrisis meer kunstglasplaten dan ooit: 'Het is echt alle hens aan dek'

Van de doorzichtige polycarbonaatplaten worden onder meer gezichtsmaskers en beschermingsbrillen geproduceerd voor medisch personeel. Maar ook de scheidingswanden in het openbaar vervoer, bij recepties en bij kassa’s zijn van dit materiaal gemaakt.

“Het is echt gigantisch”, vervolgt Anco. “Zo hebben we een order binnen gekregen uit Spanje voor 16.000 platen. Ze zijn drie meter per stuk. Dus dat is in totaal 48 kilometer plaatmateriaal. We leveren voornamelijk voor Europa maar we hebben ook opdrachten uit Australië en Nieuw-Zeeland.”

In de video vertelt Anco dat het alle hens aan dek is:

Bij de vestiging van het concern in Bergen op Zoom werken zo’n 1300 mensen. Er worden hoogwaardige kunststoffen geproduceerd voor de auto- en medische industrie. “Het verschuift nu naar de applicaties die te maken hebben met COVID-19. Zoals je weet, liggen de autofabrieken nu stil en we maken hier ook grondstoffen voor beademingsapparatuur”, legt Anco Fase uit.

Dubbel gevoel

Uitzendkrachten en operators van afdelingen waar het nu minder druk is, worden ingezet bij de productielijn voor de polycarbonaatplaten die nu massaal geproduceerd worden. “Het geeft een dubbel gevoel. Aan de andere kant helpen we natuurlijk wel heel veel mensen door te zorgen dat er beschermingsmiddelen kunnen worden gemaakt.”

De productielijnen voor kunstglas draaien op volle toeren. (Foto: Erik Peeters)

“We voelen ook de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk te draaien. Je ziet dat aan de inzet en bereidwilligheid van collega’s om te helpen of een extra dienst te draaien. Iedereen beseft wat we aan het doen zijn en waarvoor we het doen. We zetten er samen de schouders onder om dit tot een goed einde te brengen.”

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Leentje (83) kan wéér een maand niet op bezoek bij haar man: 'Hopelijk zie ik hem nog levend terug'

Nog 100 coronapatiënten op Brabantse intensive cares, tien mensen overleden

Hou jij Brabant draaiende tijdens de coronacrisis? Dan is Omroep Brabant er voor