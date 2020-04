Twan waarschuwt voor smetvrees door al dat handenwassen

"Sommige mensen zijn een en al coronapaniek. Ik had vorige week iemand aan de lijn die ik de eerste minuten door het huilen en snikken niet kon verstaan."

"Er bellen nu ook mensen, die bevestigd worden in hun smetvrees," zegt Twan. "Ze zeggen bijvoorbeeld: zie je nou wel, de maatschappij zou hygiënischer moeten worden. Ze vinden er een soort erkenning in."

De landelijke ADF Stichting is gespecialiseerd in angsten, dwang en fobieën. Twan is al zo'n jaar actief als ervaringsdeskundige bij de hulplijn van de stichting. "Sommige mensen raken helemaal geobsedeerd door dit virus."

'Het kan terug komen'

Twan zelf loopt ook een risico om opnieuw in de ban te raken van zijn angst voor ziektes. Hij kreeg de eerste klachten toen hij nog maar tien jaar oud was. "Ik had pijntjes in mijn buik en daar ging ik dan de hele dag op letten en mijn lichaam scannen. En als je daar zo overmatig de aandacht op richt, dan ga je vanzelf iets voelen."

Inmiddels gaat het veel beter met Twan, mede dankzij therapie, maar dat betekent niet dat zijn angst niet op de loer ligt in deze coronatijden. "Het kan terugkomen. Laatst moesten mijn vrouw en ik in quarantaine omdat we contact hadden gehad met iemand die het virus had. Toen was ik juist helemaal niet bang. Hoe dat komt? Ik zou het niet weten. Angsten kunnen zich heel specifiek uiten."

'Net het tikje'

Twan denkt wel dat het aantal mensen met smetvrees zal toenemen door het coronavirus. "Er is nu zoveel aandacht voor, dat mensen die gevoelig zijn voor angst en dwang bijna automatisch extra gestrest raken."

Ook directeur Sander Pronk van de ADF Stichting denkt dat het aantal mensen met smetvrees zal toenemen. "Je kunt er al gevoelig voor zijn, er kan iets in je opvoeding zitten of er is een gebeurtenis. Nou, de coronacrisis is een gebeurtenis. Maar wanneer en hoe die angsten zich ontwikkelen is voor iedereen anders. Voor veel mensen kan dit net het laatste zetje zijn."

'Zoek hulp'

Handen wassen en je houden aan andere adviezen van de rijksoverheid is zinnig, maar als je er echt mee in de knoop komt en het wordt dwangmatig, adviseert Twan om toch hulp te zoeken.

"Ik krijg jongeren van 18 aan de lijn die helemaal in de ban zijn van hun angst. En zij hebben hun hele leven nog voor zich.

