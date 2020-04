Spoorpark in Tilburg gaat weer open

Het Spoorpark in Tilburg mag vanaf woensdagochtend weer open voor publiek. Dat bevestigt de gemeente Tilburg weten. Eind vorige maand werd het park nog dicht gedaan, omdat het te druk werd met bezoekers.

Het park gaat nu ook niet volledig van slot: De overkapping met picknickbanken, de openbare toiletten, de Kempentoren, het basketbalveld en de Skatebowl blijven vooralsnog gesloten. Ook het T-huis en de stadscamping blijven dicht, net als het waterplein aan de oostkant van het park.

Maar een rondje wandelen of hardlopen door het park kan vanaf woensdagochtend wel weer, in ieder geval tussen acht uur ’s ochtends en vijf uur ‘s middags. Volgens het Spoorpark laten de nieuwe richtlijnen van het Rijk en het RIVM dat toe. En omdat de maatregelen voor kinderen onder de twaalf worden versoepeld, is het pumptrack-park wel weer open. Ook oudere kinderen zijn daar welkom, mits ze anderhalve meter afstand houden van elkaar.

'Paden zijn breed genoeg'

Die anderhalve meter zal ook worden gehandhaafd: politie en Handhaving zullen nauwlettend in de gaten houden of de huidige regels worden nageleefd, zegt het bestuur van het Spoorpark. Maar volgens hen hoeft dat geen probleem te zijn: “Wij kijken er naar uit om alle (buurt)bewoners weer te kunnen faciliteren met hun dagelijkse rondje (hard) lopen door het park.

Het park is daar uitermate voor geschikt; de paden en boulevards zijn breed genoeg om elkaar te passeren met inachtneming van de 1,5 meter regel. Gezien het feit dat de belangrijkste boodschap van het RIVM en het Rijk nog steeds ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ is, vragen wij u dringend om na uw ronde door het Spoorpark weer naar huis te gaan.”

