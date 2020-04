LIVEBLOG CORONAVIRUS DONDERDAG - Aantal vacatures daalt, honderdduizenden kuikens geslacht

Het is ruim twee maanden na het eerste officiƫle besmettingsgeval met het coronavirus in ons land. Ook deze donderdag houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de crisis die daarna is ontstaan, binnen en buiten de provinciegrenzen.

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus is in ons land met 145 gestegen naar 4711.

Er zijn in Brabant 33 nieuwe vastgestelde besmettingen. Het totaal is nu 8061.

Het aantal coronapatiënten dat in Brabant op de intensive care ligt is binnen 24 uur gedaald tot 89. Dat is een afname van 12.

De Veiligheidsregio heeft een nieuwe noodverordening gepubliceerd.

6.10

Sinds 20 maart mogen bewoners van verpleeghuizen geen bezoekers en mantelzorgers meer ontvangen. Er is hiervoor begrip, maar het geeft ook veel onrust en verdriet. Nu er zicht is op enkele bezoekerspilots in verpleeghuizen, is er hoop. Maar toch: KBO-PCOB en V&VN willen weten welke invloed het bezoekverbod heeft op de bewoners van verpleeghuizen, maar ook op hun mantelzorgers en andere naasten. Ze beginnen hierover een enquête, die staat op de sites van deze organisaties voor ouderen en personeel in de zorg.

5.45

De afgelopen anderhalve maand is het aantal vacatures in Midden-Brabant met een kwart gedaald ten opzichte van de eerste elf weken van het jaar. In andere delen van de provincie was de afname wat minder: West-Brabant (22 procent), Noordoost-Brabant (21) en Zuidoost-Brabant (17). Vooral kelners, koks, schoonmakers kwamen zonder werk te zitten. In sommige beroepen is het aantal vacatures juist gestegen, zoals in de zorg, de agrarische sector en bij hoveniers. Dit meldt de Brabantse Impact Monitor.

4.00

De gemeente Moerdijk wil met het oog op de verspreiding van het coronavirus nog steeds voorkomen dat het te druk wordt in (de vesting van) Willemstad. Daarom zal ook komend weekend, 4 én 5 mei er het verkeer gereguleerd worden toegelaten. De gemeente wil hiermee ook rekening houden met de belangen van ondernemers en het dagelijkse leven.

3.15

Sinds 20 maart zijn ongeveer 700.000 eendagskuikens in ons land gedood, omdat ze niet konden worden geëxporteerd door de annulering van vluchten. In het buitenland zouden ze worden gebruikt in de leghennenhouderij. Ook moederdieren zijn vervroegd geslacht, maar hoeveel is niet bekend. Minister Carola Schouten van Landbouw antwoordt dit op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.