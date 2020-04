LIVEBLOG CORONAVIRUS: Zeker negen mensen die in de zorg werkten, overleden aan coronavirus

Ook donderdag wordt in de Tweede Kamer volop gediscussieerd over testen op corona (foto: Tessel Linders).

Het is ruim twee maanden na het eerste officiële besmettingsgeval met het coronavirus in ons land. Ook deze donderdag houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de crisis die daarna is ontstaan, binnen en buiten de provinciegrenzen.

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus is in ons land met 145 gestegen naar 4711.

Er zijn in Brabant 33 nieuwe vastgestelde besmettingen. Het totaal is nu 8061.

Het aantal coronapatiënten dat in Brabant op de intensive care ligt is binnen 24 uur gedaald tot 89. Dat is een afname van 12.

De Veiligheidsregio heeft een nieuwe noodverordening gepubliceerd.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

14.06

Het coronavirus heeft nu zeker 4795 Nederlanders het leven gekost. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn sinds woensdag 84 nieuwe meldingen binnengekomen over overleden patiënten. getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger.

14.01

Zeker negen mensen die in de zorg werkten, zijn overleden aan het coronavirus. Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij 13.884 zorgmedewerkers is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn 458 in ziekenhuizen opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen en huisartsen. Waar ze het virus hebben opgelopen, is niet bekend.

13.44

De Duitse voetbalclubs in de twee hoogste professionele afdelingen zijn donderdag begonnen met het testen van spelers op het coronavirus. Alle voetballers van de 36 clubs worden twee keer getest, om eventuele fouten uit te sluiten. Bij een goed resultaat kunnen ze daarna de groepstraining hervatten. Voorlopig zijn alle clubs al wel weer in training, maar moeten de spelers afstand van elkaar houden. De kans is aanwezig dat de clubs in de loop van mei het seizoen weer mogen opstarten. De wedstrijden zullen dan zonder publiek worden gespeeld.

13.14

De GGD gaat veel meer contactonderzoek doen. Bij een contactonderzoek wordt onderzocht met wie een besmette persoon in aanraking is geweest. Zij worden vervolgens opgespoord en in quarantaine geplaatst. Het aantal testen wordt verhoogd naar 17.500 per dag. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met het huidige testbeleid.

12.50

Het lijkt onderhand een herhaling van zetten: bij elke coronabriefing voor de Tweede Kamer wordt aan de ene kant van de tafel gezegd dat er voldoende mondkapjes zijn en blijven aan de andere kant politici als Lilian Marijnissen (SP, Oss) en Henk Krol (Eindhoven, 50PLUS) hieraan twijfelen. Donderdag was het niet anders. Tijdens de bijpraatsessie werd zorginstanties en -verleners opgeroepen spullen te bestellen als zij die nodig hebben.

12.40

Kinderen kunnen het coronavirus waarschijnlijk net zo makkelijk overdragen als volwassenen. Het aantal virusdeeltjes in de luchtwegen is bij alle leeftijdsgroepen hetzelfde, aldus onderzoekers in Berlijn. Zij waarschuwen dan ook voor een onbeperkte opening van scholen en kinderdagverblijven. De studie is nog niet gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen.

12.30

Begin deze maand vroeg het Prins Bernhard Cultuurfonds kunstprofessionals om samen te werken met buurtpartners aan projecten, die cultuur in de buurt brengen tijdens de corona-pandemie. Dat was niet aan dovemansoren besteed. Voor diverse plannen maken het fonds en de provincie ruim 60.000 euro vrij, zoals een corona-poppenkast met Eefje Wentelteefje van Jeroen de Leijer, een aantal dichtprojecten en een luisterprogramma (Radio Kras).

12.20

De afgelopen 24 uur zijn in België 111 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld. "Dat is een duidelijke daling in vergelijking met voorbije dagen en weken en het laagste aantal in ongeveer een maand", zeggen de Belgische gezondheidsautoriteiten. Er zijn sinds de uitbraak bijna 7600 mensen aan het longvirus bezweken in België.

12.10

De meeste winkelstraten in Nederland zijn breed genoeg om bij drukte aan de vereisten van de anderhalvemetereconomie te voldoen. Dat concludeert onderzoeksbureau Locatus. Volgens de onderzoekers zullen eventuele maatregelen om drukte te voorkomen weinig problemen opleveren. Volgens Locatus ontstaan in zestien van de 130 onderzochte winkelgebieden mogelijk problemen, gelet op de normale drukte in die gebieden. Dit geldt dan ook nog eens voor de piekmomenten, doorgaans de zaterdagmiddag.

12.00

De gemeente Laarbeek heeft de gevolgen van de coronacrisis in beeld gebracht. Aan extra voorzieningen voor thuiswerk is bijna 40.000 euro uitgegeven en mogelijk moet ze ook bijspringen om 'omvallen' te voorkomen bij onder meer DeMooiLaarbeekkrant en Stichting Laarbeeks Omroep. Verder wordt rekening gehouden met minder inkomsten, omdat bedrijven of burgers met financiële problemen kampen. De gemeente constateert wel dat hierdoor de kans op meer dubieuze debiteuren toeneemt. Ook voorziet ze een toename van fraude door ontbreken van toezicht en overzicht.

11.30

Hogeschool Avans signaleert dat zich veel mensen hebben aangemeld voor een opleiding verpleegkunde. Daar is vorig studiejaar de numerus fixus van afgegaan. Dat leidde toen tot een toename van ongeveer dertig procent. Die stijgende lijn zet nu door. Onduidelijk is of dit te maken heeft met de coronacrisis. Voor het studiejaar 2018-‘19 waren er 464 aanmeldingen; voor het lopende studiejaar 594 en voor 2020-’21 vergelijkbaar met het lopende jaar, maar aanmelden kan nog tot 1 juni.

11.15

Er zijn of komen voldoende beschermingsmiddelen voor de mensen in de zorg. Volgens Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, zijn er bijna vijfhonderd bestellingen geplaatst voor mondkapjes, handschoenen, jassen en schorten. Voor de levering zullen dagelijks vrachtwagens, vliegtuigen en zelfs boten worden ingezet. Van Koesveld sprak overigens van een 'vechtmarkt' op dit gebied, maar hij zei ook dat Nederland 'een goede prijs' betaalt voor de diverse beschermingsmiddelen. Hij vertelde ook dat er een landelijk verdeelmodel wordt opgezet.

11.00

De lijst met sportaccommodaties waar in totaal ongeveer achthonderd erkende topsporters de trainingen mogen hervatten, groeit gestaag. Hiertoe behoort onder meer het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. De circa twintig accommodaties zijn bedoeld voor sporters en sportsters uit het turnen, atletiek, zwemmen, waterpolo, schaatsen, shorttrack, hockey, baanwielrennen, BMX, motorcrossen en motorracen met een erkende topsportstatus.

10.30

De Nederlandse overheid kan al weken iedere dag duizenden extra tests op het coronavirus uitvoeren, maar maakt daar geen gebruik van. Dat meldt de NOS. Via een Duits laboratorium kunnen twee maanden lang vijfduizend tests per dag worden afgenomen. Het zou in Nederland de capaciteit bijna verdubbelen. Volgens de taskforce die schaarse testmaterialen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid regelt zijn de extra testen nog niet nodig. Ook zijn er capaciteitsproblemen. Tijdens een bijpraatsessie voor de Tweede Kamer werd verder gezegd dat Nederland wereldwijd qua testen 'in de middenmoot' zit en dat er genoeg capaciteit is om vanaf mei ook personeel van scholen en kinderdagverblijven te testen als zij klachten hebben.

9.25

De Tweede Kamer wordt vanaf tien uur bijgepraat over coronatesten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Een deel van het parlement, onder wie Lilian Marijnissen van de SP, vindt dat het kabinet te traag heeft gereageerd op de crisis en sneller had moeten beginnen met de inkoop van middelen.

9.20

Bij een uitvaartcentrum in New York zijn in een koeltruck en twee bestelwagens tientallen lichamen gevonden. Deze waren in staat van ontbinding. Buurtgenoten klaagden over een doordringende geur. Volgens ABC News gaat het om lichamen van onder anderen mensen die zijn overleden door het coronavirus. In een naburig uitvaartcentrum zou zijn gezegd dat de koelcel die normaal wordt gebruikt om lichamen op te slaan, niet meer werkte. De wagens waren een noodoplossing.

9.00

Kranten en televisie, de traditionele media, worden het vaakst gebruikt om informatie op te zoeken over het coronavirus. Ook nieuwssites worden veel bezocht, stellen communicatiewetenschappers van de Universiteit van Amsterdam die het mediagebruik en de behoefte aan informatie van Nederlanders over corona bekeken. Van de deelnemers aan het onderzoek komt 16 procent uit Brabant. De helft van de bijna duizend benaderde personen voor dit onderzoek vindt de gevonden informatie soms tegenstrijdig en soms onduidelijk.

8.30

De Belgische spoorwegen gaan mondkapjes en desinfecterende gel verkopen in automaten op stations. De onderneming doet dit, omdat passagiers vanaf maandag hun mond en neus moeten bedekken in de strijd tegen het coronavirus. De middelen zitten in automaten waarin normaal gesproken versnaperingen zitten. Medewerkers die contact hebben met reizigers, zoals conducteurs, krijgen maskers. Tot nu toe moesten ze die zelf betalen.

8.10

Gemeenten in ons land dreigen de komende tijd in geldnood te komen, zo blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Ze lopen miljoenen euro’s mis door gemiste parkeerinkomsten, toeristenbelastingen en uitstel van betaling voor belastingen voor ondernemers. Veel gemeenten hadden dat geld hard nodig om de begroting sluitend te krijgen. In Brabant vallen een stuk of tien gemeenten onder de categorie van de grootste probleemgevallen.

8.00

Olie- en gasbedrijf Shell heeft zijn winst in het eerste kwartaal zien halveren. De onderneming had last van de dalende vraag als gevolg van de coronacrisis en de gezakte prijs van olie. Shell heeft stappen genomen om de kosten te beperken en verlaagde de investeringen. Het bedrijf beloont zijn aandeelhouders zoals gebruikelijk met een dividend, maar verlaagde dat wel.

7.30

De coronacrisis kan de internationale voetbalkalender misschien wel drie jaar beïnvloeden en zo zelfs het WK van 2022 in Qatar raken. Dit zegt de Zweed Lars-Christer Olsson. Hij is vooraanstaand lid van het dagelijks bestuur van de Europese voetbalbond UEFA en voorzitter van de European League. Olsson is bang voor grote problemen: "Zeker als er competities van het ene naar het andere jaar moeten verschuiven, er halverwege het Europese seizoen nog een WK tussendoor komt en je nationale en internationale competities in elkaar moet persen."

6.30

Je zou het door alle coronaperikelen mogelijk vergeten, daarom: wie nog geen belastingaangifte heeft gedaan over 2019, heeft alleen donderdag om dit te doen. Mocht dat echt niet meer lukken, dan kun je uitstel aanvragen tot 1 september. Miljoenen Nederlanders hebben al belastingaangifte gedaan. De Belastingdienst is in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus coulant voor mensen die hulp nodig hebben bij hun aangifte en daar iemand voor machtigen. Zij hebben al automatisch uitstel gekregen.

6.10

Sinds 20 maart mogen bewoners van verpleeghuizen geen bezoekers en mantelzorgers meer ontvangen. Er is hiervoor begrip, maar het geeft ook veel onrust en verdriet. Nu er zicht is op enkele bezoekerspilots in verpleeghuizen, is er hoop. Maar toch: KBO-PCOB en V&VN willen weten welke invloed het bezoekverbod heeft op de bewoners van verpleeghuizen, maar ook op hun mantelzorgers en andere naasen. Ze beginnen hierover een enquête, die staat op de sites van deze organisaties voor ouderen en personeel in de zorg.

6.00

De verbeterde luchtkwaliteit in Europa als gevolg van de coronamaatregelen heeft gezondheidsvoordelen opgeleverd die gelijk zijn aan het voorkomen van 11.300 voortijdige sterfgevallen. Dit concluderen onderzoekers van het Centre for Research on Energy and Clean Air in de Finse hoofdstad Helsinki. De afgelopen maand bleven honderden miljoenen mensen in Europa thuis vanwege de coronapandemie. Volgens de onderzoekers is tijdens die periode de impact van luchtvervuiling op ziektes die daardoor veroorzaakt of verergerd worden drastisch gedaald.

5.45

De afgelopen anderhalve maand is het aantal vacatures in Midden-Brabant met een kwart gedaald ten opzichte van de eerste elf weken van het jaar. In andere delen van de provincie was de afname wat minder: West-Brabant (22 procent), Noordoost-Brabant (21) en Zuidoost-Brabant (17). Vooral kelners, koks, schoonmakers kwamen zonder werk te zitten. In sommige beroepen is het aantal vacatures juist gestegen, zoals in de zorg, de agrarische sector en bij hoveniers. Dit meldt de Brabantse Impact Monitor.

5.00

Ruim de helft van de Nederlanders zal een corona-app op de telefoon installeren, wanneer die app aan alle privacy- en veiligheidseisen voldoet. Nog eens een kwart is onder voorwaarden bereid dit te doen. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben dit aangetoond, meldt het Algemeen Dagblad. Ze denken dat een dekkingsgraad van zestig procent, die volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid nodig is om de app tot een succes te maken, mogelijk is. De bereidheid onder jongeren en jongvolwassenen is daarbij een stuk groter dan bij de oudere landgenoten.

4.00

De gemeente Moerdijk wil met het oog op de verspreiding van het coronavirus nog steeds voorkomen dat het te druk wordt in (de vesting van) Willemstad. Daarom zal ook komend weekend, 4 én 5 mei er het verkeer gereguleerd worden toegelaten. De gemeente wil hiermee ook rekening houden met de belangen van ondernemers en het dagelijkse leven.

3.15

Sinds 20 maart zijn ongeveer 700.000 eendagskuikens in ons land gedood, omdat ze niet konden worden geëxporteerd door de annulering van vluchten. In het buitenland zouden ze worden gebruikt in de leghennenhouderij. Ook moederdieren zijn vervroegd geslacht, maar hoeveel is niet bekend. Minister Carola Schouten van Landbouw antwoordt dit op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

2.00

De gemeente Tilburg loopt een kleine half miljoen euro mis, maar de horecaondernemers zijn er blij mee. Burgemeester en Wethouders hebben namelijk voorgesteld de terrasbelasting over heel 2020 niet te laten innen. De gemeenteraad moet er formeel nog mee instemmen. De partij van Hans Smolders, LST, had er vragen over gesteld. Stefan van Aarle van het Ondernemersfonds: "Met dit gebaar zijn we er nog niet. Maar het geeft wel vertrouwen in de vervolgafspraken"