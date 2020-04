Terugloop in ziekenhuizen stagneert, aantal nieuwe patiënten met coronaverschijnselen blijft hoog

De terugloop van het totaal aantal patiënten met coronaverschijnselen in de Brabantse ziekenhuizen stagneert. Het aantal nieuwe patiënten met coronaklachten blijft nog altijd hoog en dat baart zorgen, zegt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). "In de rest van het land wordt gejuicht, maar hier hapert het en blijft de instroom te hoog."

Er werden woensdag 80 nieuwe patiënten met coronaverschijnselen opgenomen in de ziekenhuizen. Dat aantal blijft al even hangen op gemiddeld 70 tot 80 per dag, terwijl was gehoopt op een dalende trend. Op woensdag mochten 81 mensen de ziekenhuizen verlaten, blijkt uit de statistieken. Drie coronapatiënten zijn aan het virus overleden.

Het totaal aantal mensen met coronaklachten op alle ziekenhuisafdelingen staat nu op 339. Dat aantal is stabiel, terwijl ook hier werd gehoopt op een verdere afname. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares blijft schommelen rond de 90. Het waren er op woensdag 91.

'Gaat nog niet goed'

"Het gaat in meerdere opzichten nog niet de goede kant op", reageert een ROAZ-woordvoerder. "Het lijkt alsof de besmettingsgraad in Brabant iets is gestegen, waardoor de instroom zo hoog blijft. Een stijging van het aantal coronpatiënten is nu het laatste waar we op zitten te wachten."

Minister-president Mark Rutte maakte zich woensdagavond druk over 'funshoppen'. Hij wordt weer wat drukker op straat, hoewel mensen zich over het algemeen wel aan de afstandsregels lijken te houden. "Het is echt belangrijk dat iedereen die regels in acht blijft nemen", aldus de woordvoerder. "Het effect van nieuwe besmettingen in deze tijd zien we over een week of twee terug in de ziekenhuiscijfers."

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gepubliceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld. Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.

