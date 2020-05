Nog steeds veel Brabantse doden door corona, maar sterftecijfers dalen verder

In de week van 30 maart overleden in Brabant de meeste mensen, namelijk 1064. In geen enkele provincie was de piek zo hoog. De week daarna waren dat er 940. De week van 13 april noteerde het CBS 715 overlijdens, vorige week 649.

Meer dan normaal

Dat is nog altijd meer dan in een normale week. Dan ligt het sterftecijfer in Noord-Brabant gemiddeld op 481.

Heerde en Mill en Sint Hubert

De gemeenten Heerde en Mill en Sint Hubert springen er uit: hier ligt de sterfte nog meer dan vier keer hoger dan normaal.

In Boekel, Uden en Meierijstad lag het aantal overledenen in eind maart en begin april nog 5 of meer keer hoger. Vorige week is dat nog zo’n 1,5 tot 2,5 keer hoger.