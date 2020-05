Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen neemt opnieuw af, maar de instroom niet

Het ROAZ is positief over de algehele trend, maar de stagnerende instroom blijft een reëel punt van zorg.

Zaterdag is de instroom aan nieuwe patiënten (80) hoger dan vrijdag. Dat is amper verrassend. Ook de afgelopen twee weken stagneerde de instroom om en nabij de 70 tot 80 per dag. “Nee, gek is het niet, maar we willen wel echt dat die trend ophoudt. Anders blijf je patiënten terugzien, en in het ergste geval op de intensive care”, aldus een woordvoerder van het ROAZ.

Iedereen is hier doodmoe

In de rest van het land lijkt de instroom langzaamaan af te nemen. De algehele trend is positiever: er liggen steeds minder mensen met coronaklachten in de Brabantse ziekenhuizen. Zaterdag staat de teller op 302 patiënten. Dat is het laagste cijfer tot nu toe. Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen was vrijdag nog 318 - toen nog het laagste cijfer tot dan toe.

Niet te optimistisch zijn

"Maar we zeggen het keer na keer: we moeten niet te optimistisch te zijn", legt het ROAZ uit. "Als je niet voorzichtig bent heb je direct een tweede golf patiënten te pakken. Tegelijkertijd heb je ook een stuwmeer aan patiënten in de reguliere zorg, die al maandenlang wachten op zorg. En iedereen hier is doodmoe. We kunnen het amper opvangen als het opnieuw misgaat straks."

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gepubliceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld.

Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

40.000 Brabanders wachten op reguliere ziekenhuiszorg: 'Een tweede piek kunnen wij niet zomaar aan'

Zorgen over aantal nieuwe coronapatiënten: 'De rest van het land juicht, hier hapert het'

Aantal sterfgevallen in Brabant daalt verder, maar nog steeds meer dan normaal

Deze video legt uit hoe Brabant een coronabrandhaard werd: