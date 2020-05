LIVEBLOG CORONAVIRUS: Minder coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat in Brabantse ziekenhuizen ligt, is de afgelopen 24 uur weer verder afgenomen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis. Zowel uit de provincie als het belangrijkste nieuws daarbuiten.

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant zijn 78 nieuwe besmettingen vastgesteld, bleek zaterdag uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Brabant staat nu op 8330.

Ook in onze provincie wordt het steeds iets drukker op straat, stellen de Brabantse veiligheidsregio's vast.

11.52

Het aantal coronapatiënten dat op dit moment in de Brabantse ziekenhuizen ligt, is gedaald tot onder de 300. Volgens cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie zijn het er 275. Van hen liggen er 81 op de IC, dat zijn er vier minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 50 nieuwe patiënten opgenomen in Brabant.

10.59

Een melding wegens geluidsoverlast heeft zaterdag in Hank geleid tot een aangifte van zware mishandeling door politieagenten. De bewoonster, over wie de klacht ging, verzette zich hevig en hoestte richting de agenten al roepend dat ze corona had. Haar bloed is getest op het virus. De 36-jarige vrouw weigerde haar muziek zachter te zetten. Toen agenten binnenkwamen om de apparatuur in beslag te nemen, sloeg de bewoonster een agent op het hoofd en hoestte richting de agenten. Ze is met een spuugmasker naar het politiebureau gebracht.

10.43

Jongeren tot dertig jaar oud balen vooral van de afgelasting van het Bevrijdingsfestival, door de maatregelen tegen het coronavirus. Mensen ouder dan 55 jaar missen de Uitmarkt eind augustus het meest. Dat meldt het onderzoeksbureau Hendrik Beerda Brand Consultancy op basis van onderzoek onder 1500 mensen, dat is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

08.52

De helft van de Nederlanders zegt zijn vrijheid nu, door de beperkende maatregelen, meer te waarderen dan voor het coronavirus uitbrak. Dat blijkt uit een enquÛte onder ruim 26.000 mensen van het Opiniepanel van EenVandaag, in de aanloop naar Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

08.21

Bij twee nertsenfokkers in Brabant is het coronavirus opgedoken. Waarschijnlijk hebben ze het virus via een mens gekregen. Voor zover bekend is het wereldwijd de eerste keer dat COVID-19 op grote schaal bij fokdieren voorkomt. Hoe kan dat en moeten we ons zorgen maken? Onderzoekscollectief Spot On Stories zocht het uit voor Omroep Brabant en beantwoordt alle vragen in een video.

06.36

Het kabinet gaat in totaal twintig miljoen euro beschikbaar stellen aan het Nederlandse steunfonds voor zorgverleners die ten tijde van de coronapandemie arbeidsongeschikt raken of voor nabestaanden van overleden zorgmedewerkers. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan NU.nl.

02.28

In een zeldzame gezamenlijke boodschap hebben de Democratische en Republikeinse leiders van het Amerikaanse Congres het aanbod van de regering afgeslagen om senatoren te onderwerpen aan een snelle coronavirustest. De senators, van wie velen op leeftijd zijn, keren maandag terug na een reces dat vanwege de pandemie was verlengd. "Het Congres wil middelen blijven toewijzen aan de frontliniefaciliteiten waar ze het snelst het beste kunnen doen"..

01.46

Britse instellingen die tegen Covid-19 vechten zijn het slachtoffer geworden van cyberaanvallen die terug te voeren zijn op Rusland en Iran. Dat schrijft de tabloid The Mail on Sunday. Hackers hebben universiteiten in het land aangevallen die vaccins en testkits proberen te maken en wetenschappers en artsen die het coronavirus bestuderen.