Burgemeester van Tilburg overweegt maatregelen als het weer te druk wordt in binnenstad

"Zaterdag is van oudsher een drukke dag in het winkelcentrum. Maar in deze coronatijd kan dat niet meer. Dat moeten we echt voorkomen, omdat die anderhalve meter dan niet te handhaven is en het te druk wordt in de winkels."

'Koop cadeau moederdag eerder'

Met het oog op moederdag, volgende week zondag, wil Weterings voorkomen dat het opnieuw te druk wordt. "Kom niet zaterdag je cadeau kopen, maar denk nu al na wat je je moeder wil geven. Kom woensdag of donderdag", is zijn dringende advies. Mocht het toch te druk worden, dan neemt de burgemeester maatregelen.

Op die eventuele maatregelen wil hij niet te veel vooruit lopen. Bestaat de kans dat hij dan, zoals in België, de winkels sluit op zaterdag? "Dat doe ik liever niet, want ik gun winkeliers ook hun omzet", zegt hij. Het beperken van de toegang tot het centrum zou ook een optie kunnen zijn, net als het verminderen van de capaciteit van parkeergarages. Dat laatste is al gebeurd in de parkeergarage op het Pieter Vredeplein.

Onduidelijk

Zijn collega uit Breda, Paul Depla, zei zondag in talkshow KRAAK op Omroep Brabant dat hij de regels onduidelijk vindt. Aan de ene kant mogen de winkels open blijven, maar aan de andere kant wordt mensen afgeraden om te winkelen. Weterings wil daar niet te veel woorden aan vuil maken. "We kunnen Mark Rutte de schuld geven, maar laten we zelf de goede boodschap blijven brengen."

De mensen op straat in Tilburg zijn het eens met de uitspraken van Paul Depla, zo blijkt uit deze video:

