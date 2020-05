Kunnen we maandag eindelijk naar de kapper? Kijk hier LIVE naar de persconferentie

Mark Rutte tijdens een eerdere persconferentie (foto: ANP/Bart Maat).

Hoe gaan we met zijn allen uit de intelligente lockdown komen? Kunnen we bijvoorbeeld maandag echt weer naar de kapper, zoals inmiddels via diverse media naar buiten is gekomen. En is het vanaf 1 juni inderdaad weer mogelijk om lekker op het terras een drankje te doen? Vanavond om 19.00 uur presenteert premier Mark Rutte het stappenplan dat het kabinet heeft opgesteld om uit de intelligente lockdown te komen. De persconferentie is via de website van Omroep Brabant live te volgen.

De persconferentie waarin naast premier Rutte ook coronaminister Hugo de Jonge aan het woord komt, wordt ook live op Omroep Brabant televisie uitgezonden. Na de persconferentie volgt er dan een extra uitzending van Brabant Nieuws met hierin de eerste reacties op de gepresenteerde versoepelingen van de maatregelen.

Stappenplan

De verwachting is dat de premier woensdagavond een stappenplan presenteert waarmee we uit de intelligente lockdown kunnen komen. Diverse media benoemen de volgende fases:

Vanaf 11 mei mogen de zogenoemde contactberoepen, zoals kappers, weer aan de slag. Ook wordt het weer toegestaan om buiten te sporten. Denk aan tennis en golf. Wel moet hierbij de anderhalvemeter-regel in acht worden genomen.

Per 1 juni zouden de middelbare scholen weer open gaan. En ook zouden we dan weer een terrasje kunnen pakken, wanneer we rekening houden met de anderhalvemeter-regel. Restaurants, musea en podia zouden onder bepaalde voorwaarden ook weer gasten en bezoekers kunnen ontvangen.

Vakantieparken en campings gaan per 1 juli open en restaurants, bioscopen en theaters zouden dan weer wat meer mensen mogen ontvangen.

Sauna's en fitnesscentra gaan per 1 september open. En dan mogen we ook weer binnensporten.

Vanaf 11 mei is de boodschap volgens RTL Nieuws niet langer 'blijf thuis', maar 'blijf thuis als je klachten hebt'. Wel moeten we allemaal anderhalve meter afstand van elkaar blijven houden. Ook blijven we met z'n allen zoveel mogelijk onze handen wassen en thuiswerken.

Volgens de NOS moeten we vanaf 1 juni wanneer we in de trein, bus, tram of metro stappen een mondkapje dragen.

