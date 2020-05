Ralph Posset kalkt enorme middelvinger bij provinciehuis: 'Ze pissen op de kunsten'

Volkskunstenaar Ralph Posset uit Den Bosch heeft donderdag een enorme middelvinger op het voorplein van het provinciehuis in Den Bosch gespoten. Hij is boos omdat het nieuwe provinciebestuur heeft laten weten dat de kunst- en cultuursector zich moet gaan voorbereiden op een geleidelijke afbouw van subsidies.

Kunst, cultuur en sport zijn in het nieuwe bestuursakkoord op één hoop gegooid onder de naam 'vrije tijd'. Er is dan ook geen gedeputeerde van cultuur meer. "We hebben altijd een gedeputeerde van cultuur gehad", benadrukt Posset. "Nu hebben ze gezegd: dit bestaat gewoon niet meer. Daar maken we de portefeuille vrije tijd van. Alsof iedereen aan het breien is!"

"Kunst is een verlengstuk geworden van sociaal-maatschappelijk werk. Kunst aan de leidraad van de politiek is een vreselijke weeffout in de huidige werkwijze rond kunstsubsidies. Hier moeten absoluut andere keuzes in gemaakt worden. Maar een knuppel in het hoenderhok gooien om de kunsten sterker te maken, is iets totaal anders dan kunst als oud vuil in de hoek gooien. Kunst hernoemen tot vrije tijd is niets anders dan minachting voor alles dat wordt gecreëerd. Het is pissen op het graf van de kunsten. Pissen op het graf van Gerard Reve, op het graf van Vincent en Theo van Gogh, op het graf van Mulisch en van Mondriaan. "