Hang je vlag uit, want het is de Dag van de Verpleging: 'Die mensen verdienen het!'

Het is de Internationale Dag van de Verpleging. Meer dan ooit realiseren we ons hoe keihard verplegend personeel werkt. En uiteraard ook door alle anderen in de zorg. Hoe mooi zou het zijn als deze dinsdag overal fier de vlaggen voor hen wapperen? Dat vindt ook Willy uit Udenhout, die hoopt dat iedereen de driekleur hijst: "Die mensen verdienen het!'

Geschreven door Marjanka Meeuwissen

NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging, riep eerder al op om massaal te vlaggen deze dinsdag. En Willy, die haar eigen vlag al vroeg in top hees, doet dat in Omroep Brabants radioprogramma Wakker! nog eens dunnetjes over. "Ik zou het heel leuk vinden als iedereen de vlag uithangt."

Hang uit, hang uit!

En daar kan Omroep Brabant het alleen maar hartgrondig mee eens zijn. Ook wij willen deze dag, juist nu, niet ongemerkt voorbij laten gaan. Later deze dinsdag geven John de Bever en Jimi Bellmartin op een nu nog geheime locatie een verrassingsconcert voor een paar zorghelden.

Maar voor iedereen die we niet persoonlijk in het zonnetje kunnen zetten: hijs die vlaggen!

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

