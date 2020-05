Polsbandjes voor de LocHal, want het mag niet te druk worden tussen de boeken

Goed nieuws voor boekenwurmen: de bieb is weer open (foto: Tijmen Moelker).

Het contrast met vorig jaar is groot. Want de dynamiek is nu ver te zoeken in de LocHal. Maar mensen mogen er tenminste weer boeken lenen. Twee maanden geleden ging Tilburgs prijswinnende bibliotheek dicht. En maandagochtend mochten de deuren weer open.

Geschreven door Tom van den Oetelaar

Iedereen die nu de LocHal binnengaat, krijgt een polsbandje. Want er mogen maar 250 mensen tegelijkertijd binnen zijn, medewerkers incluis. Om ervoor te zorgen dat iedereen anderhalve meter uit elkaar blijft, is er eenrichtingsverkeer.

De gezellige stapels boeken die je normaal bij de ingang ziet liggen: ze zijn er niet. Het bankje bij de andere ingang: er is rood-wit lint overheen gespannen, zodat je het wel uit je hoofd laat daar te gaan zitten. Datzelfde geldt voor het stadsrestaurant, de krukken bij de bar waar je de krant kunt lezen en de enorme trappenmuur waarop je zo lekker bij kunt kletsen met vrienden: het is allemaal nog afgesloten.

Rood-witte linten geven aan waar je wel en vooral niet mag komen (foto: Tijmen Moelker).

Maar de bieb is open, je kunt weer boeken lenen. En daar zijn de eerste bezoekers dolgelukkig mee. Een jongen scant met hulp van zijn moeder een flinke stapel van acht dikke boeken. Hij is maar wat blij: "Ja eindelijk. Nu las ik boeken op een tablet, maar dat is heel anders. Een boek kun je openslaan, een tablet moet je opstarten en opladen. Dat is onhandig."

"Hij houdt gewoon van papier", vult zijn moeder aan. "Hij leest heel veel. Toen de bieb dichtging, heb ik snel nog even bij de bieb in de Reeshof een krat boeken gehaald. Maar die waren in een week of twee op." Met de nieuwe stapel kan de jongen desgevraagd weer drie weken vooruit. De bieb is aan hem welbesteed: "Als we alles moeten kopen, is het veel te kostbaar", lacht zijn moeder, terwijl ze de boeken inlaadt.

2500 bezoekers

De medewerkers van de LocHal zijn natuurlijk ontzettend blij dat ze weer open zijn. Maar toch, het is wennen, geeft projectleider Pieternel Thijssen toe: "In het openingsweekend hing het hier met de benen buiten. We hadden gemiddeld zo'n 2500 bezoekers per dag."

Daarmee vergeleken is het leeg. Niet alleen op de plekken waar je sowieso niet mag kopen, ook tussen de rekken kom je nog maar sporadisch een bezoeker tegen. De terugweg is lang, realiseert Thijssen zich: "Het gaat nog wel even duren. Maar we denken wel na over hoe we het moeten doen in de anderhalvemeter-samenleving. Werkplekken verder uit elkaar, zitjes uit elkaar. Maar wel met leven in de brouwerij."

